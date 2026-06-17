Conmoción entre los pescadores gallegos: la tortuga más grande del mundo aparece en los puertos de la Costa de la Muerte

Los pescadores gallegos hacen una gran labor para proteger a las especies autóctonas y están acostumbrados a ver casi de todo en sus puertos, pero hay avistamientos muy sorprendentes. Es el caso de las dos tortugas marinas vistas en la Costa de la Muerte.

El primer avistamiento llegó desde el puerto de Finisterre, donde se dejó ver una tortuga de gran tamaño. El animal era un ejemplar de Dermochelys coriacea, la tortuga laúd, considerada la especie de tortuga más grande del mundo.

Poco después apareció otro ejemplar en la dársena de Malpica. En este caso era de menor tamaño y pertenecía a otra especie, pero llamó la atención por ser la segunda aparición de una tortuga marina en apenas 48 horas.

La tortuga más grande del mundo aparece en el puerto de Finisterre, en Galicia

El primer avistamiento (y el más impresionante) ocurrió en el puerto de Finisterre. Allí apareció una tortuga de casi dos metros en la zona del puerto.

Según La Voz de Galicia, el ejemplar avistado en Finisterre era una tortuga laúd, Dermochelys coriacea, con unos dos metros de longitud y un peso estimado de entre 200 y 400 kilos.

Este animal no sólo destaca por su tamaño, sino por disponer de un caparazón más flexible y oscuro, con una forma alargada que la hace muy reconocible cuando sale a la superficie.

Cuando pensamos en una tortuga imaginamos a un animal lento, pero la tortuga laúd es justamente lo contrario. Estamos hablando de una especie enorme que no debería estar en un puerto gallego.

Aparece una segunda tortuga en Galicia en menos de 48 horas

El segundo avistamiento se produjo en Malpica, también en la Costa de la Muerte. Esta vez el animal era más pequeño que el de Finisterre y se dejó ver por la dársena del puerto.

En este caso se trataba de una tortuga común, Caretta caretta, de entre 30 y 40 centímetros, muy lejos de las dimensiones de la tortuga laúd vista en Finisterre.

Aun así, es extraño avistar dos tortugas marinas en menos de 48 horas en dos puertos de la Costa de la Muerte. En el caso del segundo ejemplar, las autoridades han recomendado aumentar la vigilancia en la zona y observar su evolución.

Aunque dos tortugas hayan aparecido en Galicia en un corto espacio de tiempo, no significa que la costa de La Coruña vaya a llenarse de estos animales, pero sí que es algo ha controlar para que no afecte a la actividad pesquera.

Por qué es tan raro avistar una tortuga laúd en la Costa de la Muerte

La Costa de la Muerte es una de las zonas marítimas más conocidas de Galicia por su relación con la pesca, los temporales y la navegación. Sin embargo, entre sus múltiples especies autóctonas, la tortuga laúd no es habitual.

Este animal es el tipo de tortuga más grande que existe y por sus características parece sacada directamente de la prehistoria. Cualquier avistamiento es llamativo.

De todas formas, más allá de la anécdota, que aparezcan estas tortugas en Galicia es una prueba de los riegos del cambio climático. Y es que este desplazamiento hasta aguas gallegas está motivado por el aumento de la temperatura del mar.