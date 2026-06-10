Los pescadores baleares están de enhorabuena: confirman el permiso para la pesca recreativa de un cangrejo invasor en Formentera

Aunque estamos acostumbrados a comerlos, el cangrejo puede ser un problema en nuestros mares. Por ejemplo, el azul es una especie invasora que afecta gravemente al ecosistema de Formentera, en las Islas Baleares.

Hasta ahora, los pescadores recreativos no podían capturarlo como una especie más. Y es que la prohibición general sobre crustáceos decápodos dejaba fuera esa vía de control.

Pero eso ha cambiado para siempre gracias a que el Gobierno Balear ha anunciado que los pescadores recreativos podrán capturar cangrejo azul en Formentera gracias a una modificación normativa aprobada por el parlamento y pendiente de publicación en el BOIB.

Baleares aprueba la pesca recreativa del cangrejo azul, una especie invasora en Formentera

El principal afectado por el cambio de normativa es el cangrejo azul, cuyo nombre científico es Callinectes sapidus. De hecho el gobierno lo define como una especie invasora y sitúa su presencia especialmente en el Estany des Peix, donde cada vez hay más ejemplares.

Hay que tener en cuenta que las especies invasoras pueden destrozar un ecosistema y dañar la economía de los pescadores, por ello muchos consideran esta medida como muy positiva.

En lugar de mantener al cangrejo azul dentro de la prohibición general que afecta a la captura recreativa de crustáceos decápodos, la reforma permite excluirlo de esa restricción.

¿Los pescadores podrán capturar todo el cangrejo azul que quieran en Formentera?

De todas maneras, los pescadores recreativos no van a tener barra libre para capturar cangrejos azules, por mucho que estén considerados una especie invasora.

Su captura ha quedado sujeta al régimen general de marisqueo previsto para especies de invertebrados sin cuota específica. En la práctica, el límite queda fijado en un máximo de dos kilos por persona y día.

Es decir, el objetivo es convertir la pesca recreativa en una herramienta más de control, no en una actividad sin reglas. Con ello pretenden evitar una explotación desordenada.

Por qué el cangrejo azul es una especie invasora en las playas de Formentera

El problema en Formentera es que la presencia del cangrejo azul no para de aumentar y tiene un impacto considerable en la actividad de los pescadores y de la administración.

Por ejemplo, en el Estany des Peix han detectado un aumento de la población. De hecho, además de abrir la mano a la pesca recreativa, también se ha reforzado la vigilancia y el seguimiento.

Otra ventaja de incluir en el plan a los pescadores recreativos es que ya conocen el territorio. Si actúan dentro de los límites fijados, pueden aportar presión de captura en puntos donde la especie se concentra.

Baleares usa la pesca recreativa como medida de control ambiental

Lo más importante del proyecto es el uso de una actividad recreativa para reforzar la gestión ambiental. No se trata de una solución definitiva al cangrejo azul, pero sí una nueva herramienta para reducir su presencia en zonas especialmente sensibles.

De hecho, el gobierno de Baleares lo ha vinculado directamente con la conservación de los ecosistemas marinos de Formentera.

La justificación es que la colaboración de los pescadores recreativos puede contribuir a reducir la presencia del cangrejo azul y reforzar las actuaciones que ya llevan a cabo las administraciones.