Esta tortuga es noticia todos los años, y sigue ampliando el récord: el animal más longevo del mundo cumple 194 años

El protagonista aquí es Jonathan, una tortuga gigante de las Seychelles que vive en la isla de Santa Elena, un territorio británico en el Atlántico Sur a casi dos mil kilómetros de la costa de Angola. Llegó allí en 1882 con unos 50 años ya cumplidos y, desde entonces, ha asistido desde el jardín de la residencia del gobernador a más de 14 décadas de historia sin apenas moverse.

Cada año, este reptil vuelve a ser noticia porque su estatus de animal más longevo conocido sobre la Tierra se confirma y se amplía. Lo que ha ocurrido en junio de 2026, sin embargo, va un paso más allá de los habituales titulares de cumpleaños.

Jonathan, el animal más longevo del planeta con 194 años confirmados

Jonathan nació hacia 1832. Eso lo convierte en el ser terrestre vivo más viejo del que se tiene constancia, con 194 años que superan en más de cuatro décadas la esperanza de vida media de su especie, la Aldabrachelys gigantea hololissa, la tortuga gigante de las Seychelles, que ronda los 150 años.

Vamos con un dato para poner su edad en perspectiva: cuando Jonathan vino al mundo, ni la era victoriana había comenzado (arrancó en 1837), ni el puente Tower Bridge existía, ni tampoco la torre Eiffel.

Ha sobrevivido a dos guerras mundiales, varias epidemias y decenas de gobernadores distintos en Santa Elena sin abandonar su rincón de jardín en el Atlántico Sur.

El nombre Jonathan no lo recibió en las Seychelles, sino bastante después de llegar a la isla, cuando los lugareños empezaron a reconocerlo como un ser fuera de lo común. Con el tiempo, se convirtió en parte del paisaje y del orgullo local.

Su vida en la Plantation House: tres compañeras y trozos de zanahoria

Como se mencionó antes, la historia de Jonathan en Santa Elena comenzó en 1882, cuando llegó a la isla siendo ya adulto, trasladado desde las Seychelles.

Desde entonces reside en los jardines de la Plantation House, la residencia oficial del gobernador, junto a otras tres tortugas con las que comparte espacio.

A sus 194 años, Jonathan ha perdido el olfato por la edad avanzada, pero conserva buen apetito. Su dieta combina pasto y trozos de zanahoria, y sigue mostrando actividad física regular. El gobierno de la isla lo describe como ‘un residente muy querido’ y un símbolo de la identidad de Santa Elena.

A principios de abril de 2026 circularon rumores sobre su muerte que resultaron ser falsos. Varios medios los desmintieron con rapidez; la fecha coincidió con el Día de los Inocentes internacional.

¿Por qué las tortugas gigantes desafían los límites del envejecimiento?

La longevidad de Jonathan tiene una base biológica. Las tortugas gigantes poseen un metabolismo muy lento que reduce el ritmo al que sus células envejecen. Sumado a una vida de bajo estrés, escasos depredadores naturales y una dieta vegetariana, el resultado es una esperanza de vida muy superior a la de la mayoría de los vertebrados.

La especie de Jonathan es una de las más longevas del planeta, incluso en condiciones normales. Su caso es excepcional dentro de ella, pero no es una anomalía aislada: es el extremo de un rango biológico que ya de por sí resulta difícil de creer.

Recordemos que las tortugas gigantes llevan décadas en el punto de mira de la biología del envejecimiento. Su capacidad para mantener una salud estable durante períodos que ningún otro vertebrado terrestre alcanza las convierte en un caso de interés para investigadores que estudian por qué unos organismos envejecen más despacio que otros.

El Guinness convierte al animal más longevo en un «Icono mundial»

El 17 de junio de 2026, el Guinness World Records fue más allá del simple registro de edades y nombró a Jonathan ‘Icono’.

Esta distinción, que la organización reserva para figuras con ‘reconocimiento e importancia internacional excepcionales’, lo sitúa en una categoría aparte de los récords convencionales.

Jonathan comparte esa condición con el grupo de K-pop BLACKPINK, el actor John Cena, la astronauta Christina Koch y el alpinista nepalí Hari Budha Magar.

Y claro, la mezcla llama la atención, pero el Guinness argumenta que todos representan referencias culturales que han trascendido lo meramente estadístico para convertirse en parte de la memoria colectiva global.

Con 194 años y el título de animal más longevo del mundo, Jonathan sigue pastando en el mismo jardín de siempre, ajeno al número que el mundo lleva décadas contando por él.