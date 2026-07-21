El proverbio chino que explica cómo aprender de todas las personas que te rodean

Hay una frase que aparece recogida en las Analectas, un libro escrito por los discípulos de Confucio, que contiene una de las moralejas más conocidas del célebre pensador chino. La afirmación dice: «Si voy con dos hombres, cada uno de ellos será mi maestro. Tomaré las virtudes de uno y las imitaré, y los defectos del otro y los corregiré en mí». Pero, ¿qué significa?

Esta cita nos describe el aprendizaje como un ejercicio constante en la vida cotidiana. Confucio decía que cualquier persona que se cruce en el camino ofrece algo que vale la pena observar. Si es sabio, será un modelo a seguir, pero si es un insensato, será un espejo donde reconocer las flaquezas antes de que se transformen en hábitos.

La frase destaca que una forma de atención activa ante el mundo es no dejar de aprender. Otra interpretación de esta frase es que la virtud ajena llama a la imitación, pero el defecto lleva a la autocorrección. Ambos movimientos apuntan hacia adentro, no hacia las dificultades del afuera.

Biografía de Confucio

Confucio fue un filósofo, maestro y pensador político que vivió entre los años 551 y 479 antes de Cristo. Sus ideas se convirtieron en la base del pensamiento moral y político en toda Asia oriental. Su nombre en chino significa «maestro Kong» y provenía de una familia noble venida a menos, lo que lo obligó desde joven a desempeñar distintos oficios.

Fue maestro, funcionario y también carpintero, lo que le llevó a conocer una gran variedad de personas y experiencias. Todo ello le permitió moldear su convicción de que el conocimiento no es patrimonio. Su doctrina se convirtió en una de las corrientes de pensamiento más influyentes de la historia, siendo el origen de los principios éticos, morales y espirituales de varios países asiáticos.