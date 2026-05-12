Turbulencias en la cadena Ser, controlada por el Grupo Prisa. El giro al centro ordenado por Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista del grupo de medios, y ejecutado por Fran Llorente, su director de Contenidos de Radio y Audiovisual, ha agravado la batalla que ya existía entre los pesos pesados de la radio, liderados por Ángels Barceló, presentadora del matinal Hoy por Hoy, líder de audiencias, y el ex alto cargo de RTVE.

Fran Llorente llegó a Prisa a finales de 2021 de la mano de Miguel Barroso y José Miguel Contreras y, tras el despido de éste en marzo de 2024 por Oughourlian, ha pasado al equipo de confianza del inversor francés, que le nombró responsable de los contenidos de la radio y del audiovisual del grupo en mayo de 2024.

«Los pesos pesados de la Ser no aguantan las formas ni el intervencionismo de Fran Llorente en los programas y en los contenidos. El giro al centro con incorporación de voces más conservadoras para agradar al PP tampoco gusta y la relación con él es bastante mala. Han pedido su cabeza, aunque no es fácil porque eso sería doblar el brazo no sólo a Fran Llorente, sino al propio Oughourlian», señalan fuentes consultadas por este periódico.

«El problema es que Fran Llorente quiere controlarlo todo, se mete en casi todo, en prácticamente todos los grandes programas. Su intervencionismo cabrea, y sus formas de dirigirse a la gente, también», insisten las mismas fuentes citadas anteriormente.

Pero acabar con Fran Llorente significaría dar un golpe también a la autoridad de Oughourlian, que le situó en mayo pasado como jefe del audiovisual y la radio, a las órdenes de Pilar Gil, presidenta de Prisa Media y mano derecha del inversor francés.

De este pulso interno también podría salir perjudicada la propia Barceló, que ya estuvo en el punto de mira de Oughourlian hace unos meses, cuando dio el golpe de mano contra Contreras y Carlos Núñez, ex presidente de Prisa Media, a quienes despidió con el argumento de que querían meter a Prisa en la aventura de la nueva televisión en abierto que va a adjudicar el Gobierno en las próximas semanas.

En ese momento, Oughourlian cambió a la directora de El País, Pepa Bueno, ahora en TVE, por Jan Arhens, responsable del diario en América. Además, sopesó el cambio de Barceló al frente del programa estrella de la cadena Ser, aunque finalmente dejó la programación sin cambios.

Pero ahora cualquier cosa puede pasar, sobre todo después de que en el último EGM la cadena Ser haya bajado de audiencia en la primera oleada de 2026. El alza de Carlos Herrera en Cope y de Carlos Alsina en Onda Cero ha reducido al mínimo la diferencia con el matinal de la Ser: 3,2 millones de la SER contra 3,09 de la Cope.

En cualquiera de los casos, la solución no es fácil para Oughourlian, ideólogo de dar un giro al centro a la Ser para dar voz a todos, pensando en un posible gobierno del PP en los próximos meses.