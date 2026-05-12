Hay precedentes y la ley lo confirma: si llegas tarde a tu trabajo te pueden quitar dinero de la nómina y no hay solución

El abogado laboralista Juanma Lorente ha avisado a los trabajadores que suelen llegar tarde a su puesto de trabajo de que la empresa les puede quitar dinero de la nómina. Este experto en la materia ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha informado que estos malos hábitos se pueden saldar con consecuencias a final de mes para los empleados. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los casos en los que te pueden quitar dinero de la nómina.

Esto es un clásico en empresas de toda España: el trabajador que llega tarde a su puesto de trabajo y no devuelve ese tiempo perdido. Muchos no lo saben, pero este hábito se puede saldar con consecuencias fatales para el empleado, ya que puede ver cómo la empresa le quita dinero de la nómina. Y esto además es legal. El Estatuto de los Trabajadores también deja claro que abandonar el puesto de trabajo unos minutos antes y llegar tarde puede incluso desembocar en un despido en caso de que la conducta se repita de forma reiterada.

«Si llegas tarde a tu trabajo, te pueden pagar menos en tu nómina», dice en un vídeo el abogado laboralista Juanma Lorente, que ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha informado a los trabajadores de los peligros de llegar tarde al puesto de trabajo y, lo más importante: no devolver a la empresa esos 10 o 15 minutos de más. De primeras, esto puede tener un impacto negativo en la nómina, ya que la empresa te puede quitar dinero y además tendrá el amparo legal para poder hacerlo.

Te pueden quitar dinero en la nómina

«Es muy sencillo y, ojo, no estoy hablando de sanciones. Estoy hablando de otra cosa mucho más fácil de entender. Imagina que todos los días llegas entre 10 y 15 minutos tarde. Ese tiempo se va acumulando hasta que llega el final de mes», dice este abogado laboralista que cuenta con miles de seguidores en las redes sociales y que suele publicar vídeos pedagógicos para los trabajadores.

«En vez de trabajar 100 horas debido a estos retrasos, has trabajado 80. «La empresa no tiene que pagarte las 100 horas, tiene que pagarte las 80 y por eso te tiene que pagar menos dinero en la nómina», cuenta Juanma Lorente a sus seguidores en la red social TikTok.

Este abogado laboralista también resalta que para la empresa será legal pagar menos en la nómina a los trabajadores que lleguen tarde a su puesto de trabajo y no devuelvan esos minutos. «Si recuperas el tiempo que llegas tarde, esto no se aplica. Si no recuperas el tiempo y llegas tarde, lo siento mucho; es legal que cobres menos en la nómina», informa este experto en la materia.

Así que, si de forma casual llegas tarde a tu puesto de trabajo, el mejor consejo posible es devolver esos minutos a la empresa para que no pueda ocasionarte ningún problema. En caso de repetir esta conducta de forma reiterada, la empresa podrá hacer cuentas y pagarte menos dinero en la nómina. Además, la empresa también podrá tomar medidas leves o graves, desde dar un aviso, imponer una sanción o hasta proceder con un despido que en este caso será procedente.