Juanma Lorente, abogado laboralista, revela cómo dejar el trabajo con paro e indemnización

Dejar un trabajo con paro e indemnización es posible en España. El abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado en un vídeo viral los casos en los que un empleado podrá marcharse de mutuo propio teniendo derecho al finiquito, además de la prestación contributiva por desempleo en caso de que cumpla con los requisitos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las situaciones en las que podrás marcharte del trabajo con la indemnización y el paro bajo el brazo.

Este caso está a la orden del día en la España de Pedro Sánchez, en la que muchos trabajadores se acogen a bajas laborales para poder abandonar durante unos meses un trabajo que tienen aborrecido. En muchos casos, estas situaciones acaban en un despido, procedente o improcedente, por parte de la empresa y en algunas situaciones son los propios empleados los que piden la cuenta. Esto supone un problema para estas personas, ya que se marchan sin indemnización ni derecho a paro, ya que para acceder a la prestación contributiva por desempleo el cese tiene que ser forzoso o involuntario.

También hay algunos casos contados en los que un trabajador se puede marchar del trabajo con derecho a paro y una buena indemnización bajo el brazo. De ello ha informado el abogado laboralista Juanma Lorente, que ha publicado un vídeo viral, en el que ha explicado a los empleados que estén en esta situación que se pueden aprovechar de una oportunidad única. Para ello se tendrán que cumplir una serie de condicionantes.

Dejar el trabajo con paro e indemnización

«Aprovecha, vete con paro e indemnización». Comienza diciendo Juanma Llorente en el vídeo publicado en las redes sociales que cuenta con miles de reproducciones y un sinfín de comentarios de empleados que pueden estar en esta situación.

«Si lo que quieres es salir con indemnización y con paro de tu trabajo porque estás harto. Tienes que estar muy pendiente de lo que te voy a decir porque es una oportunidad maravillosa para irte con 20 días por año trabajado y con derecho a paro», avisa este abogado laboralista que suele publicar vídeos pedagógicos en las redes sociales.

«He hecho muchos vídeos como estos, pero no sobra porque la gente lo tiene que saber. Si te hacen una modificación sustancial en tu salario, es decir, de un día para otro cambia porque te quitan las comisiones, si te cambian el horario pasando de la mañana a la tarde de un día para otro, o te dan otras funciones que no tienen absolutamente nada que ver con tu puesto de trabajo, que sepas que te puedes ir con la indemnización que te corresponde y con derecho a paro», cuenta sobre los casos en los que te podrás marchar del trabajo con paro e indemnización, que son los siguientes:

Cambio de horario en el trabajo.

Cambio en el sueldo.

Cambio de funciones dentro de la empresa.

Juanma Lorente también informa sobre los pasos que hay que seguir para que la jugada salga perfecta y no te puedan pillar en un desvarío. «Ojo, tienes que darte prisa. Nada más que la empresa te comunique el cambio de jornada, de salario o de funciones, asesórate y déjale claro a la empresa lo que quieres, que es marcharte. Y teóricamente la empresa no te tiene que poner ningún tipo de problema. Así que si estás harto y quieres irte de la empresa, pero con el bolsillo lleno y con derecho a paro, aprovecha esto», cuenta.