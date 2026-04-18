Mientras el Gobierno presume de escudo social y de no dejar a nadie atrás, la empresa pública Seitt, gestora de las autopistas de peaje, ha ofrecido la mínima indemnización a la plantilla de la autovía de pago de Alicante, que ha pasado a ser de libre acceso. Los 30 trabajadores de esta autopista han agotado ya en su mayoría el tiempo de paro tras los sucesivos ERTE que han sufrido desde 2024, cuando Seitt levantó las barreras de esta autovía, y ahora han recibido una propuesta de indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades, la mínima que permite la ley.

«Además, esta empresa pública ha ofrecido puestos de trabajo en otras ciudades a la mitad de la plantilla, a 15 personas, pero no nos ofrecen pagarnos nada por movilidad ni nada, algo que sí hicieron cuando aprobaron los primeros ERTE -ofrecieron 20.000 euros si se cambiaba de puesto de trabajo a otra ciudad-«, señala un trabajador de la empresa.

«Para los otros 15 no ofrecen nada, salvo la mínima indemnización después de tenernos consumiendo el paro desde agosto de 2024 -durante los ERTE el SEPE (70%) y la empresa (30%) les abonaban su sueldo, pero sin pagas extras-«, explica. «La mayoría lleva aquí más de 10 y 15 años y nos quedamos sin paro y con la indemnización mínima», señalan.

La razón que ha llevado a esta situación a estos empleados es que el Gobierno decidió levantar las barreras de esta autopista en agosto de 2024 para tratar de desviar tráfico de la A70 de Murcia y reducir los siniestros de esta última. La decisión se fue ampliando sucesivamente hasta que ya se ha decidido que sea gratuita.

De momento, ya ha habido una reunión entre la empresa que ahora preside Rocío Báguena Rodríguez y la oferta recibida por los sindicatos es 20 días de indemnización con el límite de 12 meses. «El próximo lunes hay otra reunión y el 27, la última. No puede ser que una empresa pública nos trate así. Un Gobierno progresista. Muchos hemos agotado el paro. No vamos a aceptar menos de 45 días», señalan los empleados, que están debatiendo qué acciones de protesta tomar.

Este proceso empezó en julio de 2024, y el primer ERTE es de agosto de ese año. En ese momento -llegó en enero de 2024- el director general de Seitt era Juan Manuel Moreno, el ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez que fue presidente de Correos y dejó la compañía con récord de pérdidas, 1.200 millones de euros.

Serrano fue quien negoció los primeros ERTE -luego abandonó la empresa en febrero de 2025- y se negó a pagar la totalidad del sueldo de la plantilla para que no consumieran el paro, como finalmente ha ocurrido, argumentando que no podía hacerlo al tratarse de una empresa pública.