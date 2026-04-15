Pablo Motos, obligado a paralizar ‘El Hormiguero’ tras un contratiempo: «¡No paro de eructar!»

El pasado martes, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de El Hormiguero presentada por Pablo Motos, en la que la invitada era Sonsoles Ónega. La periodista acudió al programa para presentar Llevará tu nombre, su nueva novela tras el éxito cosechado con Las hijas de la criada, con la que consiguió el Premio Planeta en 2023.

Tras la charla con Pablo Motos, en la que la presentadora habló de la falta que le hace su padre Fernando Ónega y de las críticas recibidas por la emisión de la entrevista de Noelia Castillo antes de recibir la eutanasia, el cocinero David de Jorge apareció en plató. En esta ocasión, quiso preparar un revuelto de trufa negra para el presentador y la invitada.

Como era de esperar, el chef no dudó en aprovechar la ocasión para recordar a los espectadores de Antena 3 que la trufa era considerada el «diamante negro». A pesar de todo, lo cierto es que al presentador de El Hormiguero no le importó en absoluto, puesto que el olor de ese producto le estaba produciendo muchísimo rechazo.

«Qué asco, huele fatal. ¡Huele a mierda!», exclamó el de Requena. David de Jorge aprovechó esta inusual reacción del presentador de El Hormiguero para vacilarle, hasta tal punto que le pidió que probase un trozo grande de fruta. Algo que, a priori, Motos rechazó: «Voy a potar, no lo soporto».

Tras la insistencia del público, y después de haber sido perseguido por David de Jorge por gran parte del plató, finalmente accedió. Eso sí, se tragó la trufa sin tan siquiera darle un mordisco. Esto provocó que, de un instante a otro, el valenciano empezase a eructar en directo.

Algo que dejó a todos los allí presentes completamente descolocados y sin palabras: «¡No paro de eructar! No me la debería de haber tragado entera», aseguró. Poco después, Pablo Motos se despidió de Sonsoles Ónega para dar paso a la tertulia de actualidad. Aunque, eso sí, no lo iba a tener nada fácil.

Entre otras cuestiones, porque, después de lo que había sucedido en directo, el presentador de El Hormiguero reconoció que no tenía ni la menor idea de cómo iba a continuar con el programa en directo. Y todo tras el ataque de eructos que le había provocado el trozo de trufa.

Lo que es un hecho es que, aunque el de Requena lo pasó realmente mal durante unos cuantos minutos, al fin y al cabo son cosas que pueden suceder cuando se trata de un programa en directo. Los millones de espectadores que acompañan al equipo cada noche, de lunes a jueves en Antena 3, son conscientes de que este tipo de situaciones, al final, se convierten en anécdotas.