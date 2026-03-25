¿Por qué Noelia Castillo ha pedido la eutanasia con 25 años? Esta es su verdadera historia

El pasado martes 24 de marzo, durante la emisión de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles, los espectadores de Antena 3 se vieron sorprendidos al conocer a Noelia Castillo Ramos. La joven de 25 años lleva muchísimo tiempo tratando de conseguir una muerte digna a través de la eutanasia. Después de luchar por cumplir su objetivo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado su decisión, tal y como ocurrió con el Tribunal Constitucional en España. Es importante tener en cuenta que el padre de Noelia Castillo ha tratado por todos los medios de paralizar la petición de su hija, y hacerlo en diferentes ocasiones. A pesar de todo, no ha logrado su cometido a pesar de la larga y compleja batalla judicial a la que han tenido que hacer frente. Tras conocer la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que avala su decisión, la joven ha querido conceder su última entrevista.

¿Por qué Noelia Castillo ha pedido la eutanasia? Esta es su historia

Es importante tener en cuenta que en los últimos años, en los que ha estado inmersa en complejas batallas judiciales, la joven ha mantenido un perfil bajo. Sí que se sabe que nació en Barcelona y que «procede de una familia desestructurada y con un historial de institucionalización en su infancia», tal y como dio a conocer el presidente de la Comisión de Garantía de Cataluña.

No podemos dejar de mencionar que, durante varias etapas de su vida, Noelia vivió bajo tutela institucional ante la ausencia de una red familiar de apoyo. Como consecuencia, se enfrentaba a una situación de extrema vulnerabilidad. Pero no todo queda ahí, puesto que su día a día se complicó aún más cuando fue víctima de una agresión sexual múltiple por la que intentó suicidarse tirándose de un quinto piso.

Este fortísimo golpe le produjo varias lesiones, hasta tal punto que quedó parapléjica y con constantes dolores. Por si fuera poco, al no contar con apoyo, vivió en varios centros sociosanitarios tras su lesión. Por lo tanto, Noelia Castillo se estaba enfrentando no solamente a un sufrimiento crónico físico, sino también mental. Algo que la justicia española llegó a calificar de «grave, crónico e imposibilitante». Por este y otros tantos motivos, decidieron dar el visto bueno a su petición de la eutanasia.

Su última entrevista

En el avance de la última entrevista de la joven de 25 años, que ha querido conceder a los compañeros de Y ahora Sonsoles, hemos visto cómo se ha sincerado sobre la decisión que ha tomado y por qué está tan segura de dar este paso. «Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija», aseguró.

En su encuentro con la periodista Bea Osa, Noelia Castillo quiso dejar algo muy claro: «Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir». Por si fuera poco, dio a conocer que, en este último adiós, estará acompañada de su familia, incluida su madre. Ella, como no podía ser de otra manera, también ha desvelado cómo se siente ante la decisión de su hija: «No estoy conforme, pero voy a estar a su lado».

A quien no espera ver en el proceso de la eutanasia, que está previsto para el jueves 26 de marzo, es a su padre, puesto que ha estado durante años tratando de paralizar el deseo de su hija. Aun así, la justicia ha avalado que la joven tiene la plena capacidad para decidir, por lo que se le ha concedido el deseo de marcharse «en paz», tal y como ella ha escogido que sea.