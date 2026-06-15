La Promesa, poco a poco y con el paso de las semanas, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Esta semana, en la serie diaria La Promesa, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de que Martina se enfada con Jacobo por haberle mentido, mientras que Ángela acepta retrasar su boda con Curro hasta que se formalice su título de conde. Lope se niega a darse por vencido y deja claro que luchará por el amor de Vera, cueste lo que cueste, mientras que Julieta se avergüenza de la extorsión de Ciro y Manuel le pide que lo olvide. Esto es lo que va a suceder en La Promesa desde el martes 16 de junio (capítulo 854) y el viernes 19 de junio (capítulo 857).

Martes 16 de junio en ‘La Promesa’ (Capítulo 854)

Martina se enfada con Jacobo por mentirle sobre la oferta de trabajo en Nueva York, mientras que Manuel se indigna ante las exigencias de Ciro de pagar las obras de su palacio. Curro reconoce a Alonso que usó la carta que le dio en caso de emergencia, aunque el marqués no desveló su contenido. La salud de Julieta mejora y Ángela le hace saber el enorme parecido que existe entre su caso y el de Jana. El doctor examina a Adriano y este le pide que no dé a conocer sus progresos. Todo ello mientras Lope se sincera con Vera respecto a todo lo que hizo para convertirse en alguien digno para ella.

Miércoles 17 de junio en ‘La Promesa’ (Capítulo 855)

Ángela accede a retrasar la boda con Curro hasta que se oficialice su título de conde, mientras que Adriano aconseja a Martina que le cuente la verdad. Ella reconoce a Jacobo que el hombre que la besó sigue en su mente y que no se atreve a desvelar su identidad. Leocadia comparte su felicidad con Cristóbal por el retraso de la boda, mientras que Manuel da dinero a Ciro para pagar las facturas, pero el joven lo considera insuficiente. Ciro informa a Julieta que ha pagado parte de la obra, pero no le dice que fue gracias a Manuel, mientras que Carlo y María Fernández están cada vez más unidos, hasta tal punto que confían en que todo va a salir bien.

Jueves 18 de junio en ‘La Promesa’ (Capítulo 856)

Julieta pregunta a Manuel si sabe cómo Ciro ha conseguido el dinero para las obras de su casa. Él no duda en mentir, asegurando que no tiene ni la menor idea. Jacobo pregunta a Martina si su relación con el hombre del Patronato ha acabado, mientras que los criados se quedan sin palabras al enterarse de la destitución de Teresa. Lope no se da por vencido y luchará por el amor de Vera cueste lo que cueste. Curro y Ángela hablan de su futuro, y lo primero va a ser que ella acabe su carrera en Suiza. A la señora de Figueroa no le hace gracia tenerla tan lejos. Alonso da un toque de atención a Ciro por chantajear a Manuel, sin tener ni idea de que Julieta lo está escuchando todo.

Viernes 19 de junio en ‘La Promesa’ (Capítulo 857)

Julieta se avergüenza de la extorsión de Ciro, por lo que Manuel le pide que lo olvide y se centre en su recuperación. Leocadia informa a Alonso que Ángela y Curro quieren marcharse lejos, algo que molesta muchísimo al marqués. Adriano practica con Martina para recuperar la visión y así los interrumpe Jacobo. Adriano se siente un traidor y Martina lamenta no atreverse a decirle la verdad. María se empeña en realizar tareas pesadas, a pesar de que Carlo le advierte de los riesgos en su estado. La señora Adarre continúa sin atreverse a confesarle la verdad sobre Leocadia, mientras que Curro admite frente a Alonso que marcharse no es una opción. Lope se arma de valor para pedir matrimonio a Vera.