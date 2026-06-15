La estafadora de Wallapop en Mallorca: desplumó a una viuda con pocos recursos a base de pisos en alquiler inexistentes

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga este lunes a una presunta estafadora de Wallapop que desplumó a una mujer viuda y con pocos recursos económicos a través de alquileres de pisos fantasma en Palma. «Ponte la mano en el corazón, estoy al borde de la locura», le llegó a espetar la afectada.

El modus operandi empleado por la investigada evidencia una absoluta falta de escrúpulos. Para ejecutar el engaño, simulaba ser la legítima dueña de un inmueble ubicado en la céntrica calle 31 de diciembre de la capital balear.

El 10 de enero de 2025, una mujer viuda, con escasos recursos económicos y un hijo pequeño a su cargo, contactó con ella interesándose por el anuncio. Con el objetivo de ganarse su confianza y dotar de credibilidad a la farsa, la acusada citó a la interesada en una papelería palmesana en la que fingía trabajar. En ese primer encuentro, logró que la víctima le entregara 800 euros en concepto de reserva.

Lejos de detenerse, la procesada redobló su estrategia criminal apenas tres días después. Volvió a convocar a la damnificada en el mismo establecimiento comercial y, tras facilitarle un borrador de contrato completamente falso, le exigió otros 800 euros. No satisfecha con haberle sustraído ya 1.600 euros, al día siguiente elevó la apuesta de la estafa: le propuso directamente la venta de la propiedad, exigiéndole para ello una entrada de 5.000 euros.

Absolutamente desbordada por la presión y tratando desesperadamente de conseguir los fondos, la víctima le envió un desgarrador mensaje de texto describiendo su dramática situación personal y familiar:

«Sabes que tengo un hijo yo sola, soy viuda, que hasta presté para poderte dar los 1.600 euros. Ahora no cuento con nada. Estoy al borde de la locura. Tengo a mi madre enferma en Colombia y no tengo ni para sus medicamentos. Ya te imaginarás cómo estoy. por favor ponte la mano en el corazón».

A pesar de este agónico ruego, la encausada persistió en la maniobra fraudulenta. Finalmente, el engaño se desmoronó cuando la afectada decidió rastrear en internet las fotografías utilizadas en el anuncio de Wallapop, descubriendo con horror que las imágenes correspondían en realidad a un inmueble localizado en Córdoba.

Por todo ello, la Fiscalía solicita una pena de cinco años y tres meses de prisión para la procesada. El Ministerio Público recalca además la reincidencia de la mujer, quien ya acumula a sus espaldas dos condenas previas por delitos de naturaleza similar cometidos en los años 2021 y 2022.