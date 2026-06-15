Quien es Alejo Stivel: su edad, su pareja, de dónde es y su biografía

El mundo de la música nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosas estrellas que han marcado con su talento la industria. En esta ocasión, realizamos un breve repaso del lado más profesional y personal de Alejo Stivel. Y es que el artista, de origen argentino, cuenta con una carrera profesional absolutamente arrolladora. Años de éxito que han llegado de la mano de su banda, Tequila, y en los que ha producido una larga lista de discos, puesto que han sido muchos los cantantes que han querido trabajar con él.

El lado más profesional de Alejo Stivel

Nacido el 22 de marzo de 1959 en Argentina, Alejandro Stivelberg Katz es un artista que es conocido en el medio como Alejo Stivel. Hijo del escritor, director y productor de cine y de televisión David Stivel y de la actriz Zulema Katz, emigró de Argentina a España en 1976. Así pues, siempre sintió una bonita conexión con todo lo relacionado con la música. Por ello, un año después, se unió a la banda Spoonful Blues Band.

Y es que estos fueron los orígenes de la agrupación que le daría tantas alegrías a nivel profesional. Pues, tiempo después, la banda cambió su nombre a Tequila. De esta manera, junto a sus compañeros, lanzó al mundo sencillos como Salta!, Dime que me quieres o Rock and Roll en la plaza del pueblo. Asimismo, el grupo permaneció junto hasta los años 80, publicando 5 discos, pero terminarían regresando en el 2008.

Alejo Stivel también trabajó en su propia música como artista solista, publicando dos proyectos discográficos. Pero, donde se ha consolidado realmente ha sido como productor. Y es que ha trabajado para artistas como La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco, Rosa López, Kiko y Shara, Estopa, Nena Daconte, entre muchos otros.

El lado más personal de Alejo Stivel

En redes sociales, Alejo Stivel siempre ha intentado tener un contacto cercano con su público. En plataformas como Instagram, el cantante acumula más de 16.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales.

Por otro lado, en lo personal, el cantante siempre se ha mantenido muy reservado con su vida privada. A lo largo de sus años como figura pública, no ha presentado a nadie de manera oficial. Pero, en algunas entrevistas, ha mencionado que ha tenido varias parejas sentimentales a lo largo de su vida. En pleno 2026 se desconoce si su corazón se encuentra ocupado o no. Pero, en el 2024, sí afirmó estar soltero.