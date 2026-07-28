No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 27 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 452 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Enriqueta no ha dudado un solo segundo en presionar a don Hernando para que, de una vez por todas, asuma los pagos que ahogan a la familia.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo Bárbara protagoniza una tensa y fuerte discusión con Luisa. Y todo tras enterarse de la impactante propuesta que le ha hecho Rafael. Ante Victoria, Mercedes parece que llega al límite, hasta tal punto de derrumbarse. Pero no todo queda ahí, puesto que se ha desmayado. Como es de esperar, muchos son los que se preocupan muchísimo por su salud, hasta tal punto que empiezan a temerse lo peor.

¿Qué sucede en el capítulo 453 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 28 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Rosalía sorprende a un Rafael profundamente doliente con una propuesta de lo más inesperada, y todo para honrar la memoria de Adriana. Dámaso aprovecha la ocasión que se le ha presentado para acorralar a Pura.

De hecho, con un cuchillo al cuello, no tiene reparos a la hora de amenazarla de muerte. ¿Qué es lo que ha hecho la partera para llevarle tan lejos? Por si fuera poco, Atanasio no duda un solo segundo en involucrar a Matilde en todas y cada una de sus decisiones. Y lo hace a pesar de las posibles consecuencias de este paso adelante. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.