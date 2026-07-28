El truco del palillo de dientes que prolonga la vida útil del lavavajillas

El lavavajillas se ha convertido en uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares modernos gracias a su capacidad para ahorrar tiempo y esfuerzo. Por este motivo, los expertos insisten en la importancia de su limpieza, que va más allá del filtro. Existe un pequeño detalle que suele pasar completamente desapercibido y puede marcar la diferencia a largo plazo: revisar las boquillas de los brazos rociadores. Aquí es donde entra en juego el truco del palillo de dientes que se ha hecho viral en redes sociales. No se trata de un remedio milagroso, pero sí de una tarea de mantenimiento sencilla que puede evitar problemas habituales relacionados con la pérdida de presión del agua, la suciedad acumulada y el desgaste prematuro de algunos componentes internos.

Dentro del lavavajillas se encuentran unos brazos rociadores giratorios cuya función es distribuir el agua a presión por el interior del electrodoméstico. Estos brazos tienen una serie de pequeñas boquillas por donde salen los chorros, cuyo funcionamiento es clave para que el agua salga con suficiente fuerza y en la dirección adecuada para alcanzar todos los platos, vasos y cubiertos. Cuando uno o varios de estos orificios están obstruidos, el lavado pierde eficacia.

El truco del palillo de dientes para limpiar el lavavajillas

El problema es que estas obstrucciones no siempre son visibles. En ocasiones, una pequeña acumulación de cal, grasa o partículas de alimentos puede reducir poco a poco el diámetro de la salida de agua hasta alterar el funcionamiento del lavavajillas.

Por un lado, el agua dura favorece la acumulación de cal en diferentes partes del electrodoméstico. Si bien la sal ayuda a reducir este problema, no siempre evita por completo que aparezcan depósitos minerales en los conductos más pequeños. A esto se suman los restos de comida que pueden quedar en los platos y cubiertos; aunque los lavavajillas modernos están preparados para filtrar pequeñas partículas, algunos residuos pueden desprenderse y circular por el sistema hasta depositarse en lugares donde dificultan el paso del agua.

La grasa es otro de los grandes responsables de este problema. Algunos restos aceitosos procedentes de sartenes, recipientes o platos pueden adherirse a las paredes internas de los brazos rociadores y mezclarse con minerales hasta formar pequeños tapones. Con el tiempo, esta acumulación provoca que los chorros de agua pierdan fuerza y que el ciclo de lavado deje de ser tan eficiente.

¿Cómo poner en práctica el truco del palillo de dientes?

Lo primero es desconectar el lavavajillas y retirar los brazos rociadores si el modelo permite extraerlos fácilmente. Normalmente, se pueden desmontar sin necesidad de herramientas, aunque conviene consultar el manual del fabricante para no forzar ninguna pieza. Una vez retirados, basta con revisar los pequeños agujeros situados a lo largo del brazo. Si tienen suciedad acumulada, se puede utilizar un palillo de dientes para retirar cuidadosamente los residuos. El objetivo no es perforar ni agrandar los agujeros, sino eliminar aquello que está impidiendo el paso normal del agua. Introducir el palillo suavemente y moverlo con cuidado suele ser suficiente para desprender restos de comida o pequeños depósitos de cal. Después, es recomendable enjuagar los brazos bajo el grifo y volver a colocarlos asegurándose de que giran correctamente.

Señales de que los brazos rociadores necesitan una limpieza

Existen varias señales que pueden indicar que las boquillas del lavavajillas están obstruidas. Una de las más evidentes es que la vajilla no sale tan limpia como antes incluso utilizando el mismo detergente y el mismo programa habitual. También puede ocurrir que algunos salgan limpios mientras otros conservan restos de comida. Esto suele indicar que determinadas zonas del interior no están recibiendo correctamente los chorros de agua. Otro síntoma frecuente son los vasos con manchas blancas o residuos. Aunque muchas veces se atribuyen a la falta de abrillantador o a la dureza del agua, también pueden estar relacionados con una mala distribución del agua.

Recomendaciones

Uno de los hábitos más importantes es retirar los restos de comida. No es necesario lavar los platos completamente bajo el grifo, pero sí conviene eliminar los residuos más grandes, ya que el lavavajillas no está diseñado para hacer desaparecer grandes cantidades de restos sólidos.

Por otro lado, una correcta distribución permite que el detergente actúe mejor. Los platos con mayor cantidad de grasa o restos de comida deben colocarse preferiblemente en la zona inferior, donde normalmente reciben una mayor presión de agua. También es importante evitar colocar recipientes uno dentro de otro o taparlos parcialmente entre sí.

Una vez finalizado el programa de lavado, es recomendable sacar los utensilios lo antes posible. Dejar los platos, vasos y cubiertos dentro del aparato durante mucho tiempo puede favorecer la aparición de humedad y afectar progresivamente a algunos materiales.

Finalmente, la temperatura del agua es un factor fundamental para eliminar grasa y suciedad. Al igual que ocurre al lavar a mano, el agua caliente ayuda a desprender los restos más difíciles y mejora la eficacia del detergente.