Niehoff Baleares refuerza su apuesta por el deporte balear con su patrocinio al Atlético de Baleares

Niehoff Baleares sigue ampliando su compromiso con el deporte de las Islas con la firma de un acuerdo de patrocinio con el CD Atlético Baleares para las dos próximas temporadas. La alianza permitirá a la firma alemana acompañar al histórico club mallorquín en una nueva etapa de crecimiento, reforzando su presencia tanto en el primer equipo masculino como en el femenino y en la cantera, además de contar con visibilidad en los diferentes soportes físicos y digitales del club.

Con este acuerdo, Niehoff Baleares consolida una línea de colaboración con entidades deportivas que comparten una misma visión basada en el esfuerzo, el trabajo en equipo, la excelencia y el arraigo al territorio.

«Como empresa alemana con presencia a nivel mundial, buscamos apoyar el deporte allí donde estamos presentes. Queremos contribuir al crecimiento del fútbol, igual que hacemos con otras disciplinas deportivas, y estamos convencidos de que junto al CD Atlético Baleares podremos crecer y sumar muchos éxitos», afirma Álvaro Llompart, director general de Niehoff Baleares.

La compañía, referente internacional en mobiliario de diseño para interiores y exteriores, entiende el patrocinio deportivo como una forma de contribuir al desarrollo social y al fortalecimiento de proyectos que generan un impacto positivo en la comunidad. Por su parte, el director general del CD Atlético Baleares, Patrick Messow, ha agradecido la confianza depositada por la compañía.

«Quiero dar las gracias a Álvaro y a todo el equipo de Niehoff por apostar por el CD Atlético Baleares. Es un orgullo contar con un nuevo patrocinador para las dos próximas temporadas. Niehoff es una empresa referente en mobiliario de exterior, con una fuerte presencia internacional y que ya está muy implicada en el deporte balear. Estamos muy felices de sumar un nuevo partner a nuestra familia», ha destacado.

El director deportivo del club, Marc Julià, ha puesto en valor la llegada de la firma alemana y la afinidad entre ambas entidades. «Gracias, Álvaro, y gracias a Niehoff por vuestro apoyo y confianza en nuestro proyecto. Además de fabricar mobiliario de gran calidad, hacéis auténtico arte con vuestros diseños. Enhorabuena por dar este paso y por apostar por el CD Atlético Baleares», ha señalado.

Este acuerdo se suma a otras iniciativas impulsadas por Niehoff Baleares para respaldar el deporte en las Islas, reforzando una estrategia que va más allá del patrocinio y que busca establecer alianzas estables con entidades que promueven hábitos saludables, el trabajo en equipo y la formación de jóvenes deportistas.

La colaboración con el CD Atlético Baleares permitirá desarrollar diferentes acciones de comunicación y activaciones dirigidas tanto a la afición como al tejido empresarial vinculado al club, fortaleciendo la relación entre ambas entidades durante las dos próximas temporadas.

Con esta alianza, Niehoff Baleares reafirma su voluntad de seguir creciendo en Baleares de la mano de proyectos que representan valores con los que la compañía se siente plenamente identificada: compromiso, esfuerzo, cercanía y vocación de futuro.