Niehoff Baleares, nuevo patrocinador oficial de los Campeonatos de Baleares de Golf

Niehoff Baleares ha firmado un acuerdo de colaboración con la Federación Balear de Golf (FBG) por el que la compañía se convierte en patrocinador oficial de los Campeonatos de Baleares, una de las competiciones más relevantes del calendario golfístico autonómico.

La firma del acuerdo ha tenido lugar en el showroom de Niehoff Baleares, en Palma, con la presencia de Bartolomé Tous, presidente de la Federación Balear de Golf, y Álvaro Llompart, director general de Niehoff Baleares.

Con esta alianza, Niehoff Baleares da un paso más en su apuesta por apoyar iniciativas que comparten los valores que forman parte de su ADN: la sostenibilidad, la excelencia, el respeto por el entorno y la mejora de la calidad de vida, informa a través de un comunicado.

La compañía, perteneciente a la firma familiar alemana Niehoff Sitzmöbel, lleva más de cuatro décadas desarrollando mobiliario de diseño para espacios interiores y exteriores bajo una filosofía basada en la durabilidad, la funcionalidad y la fabricación responsable. La utilización de maderas procedentes de bosques gestionados de forma sostenible, el cuidado de los procesos productivos y el compromiso con una cadena de valor ética y respetuosa con el medio ambiente son algunos de los pilares de su actividad.

«Desde Niehoff entendemos el diseño como una forma de mejorar la vida de las personas, pero también como una responsabilidad con el entorno. Por eso nos sentimos especialmente identificados con un deporte como el golf, que cada vez apuesta más por la sostenibilidad, la conservación del paisaje y una gestión responsable de los recursos», asegura Álvaro Llompart, director general de Niehoff Baleares.

Llompart destaca, además, que «este acuerdo nos permite vincular nuestra marca a una actividad que fomenta hábitos saludables, la convivencia intergeneracional y el disfrute de los espacios al aire libre, valores que encajan plenamente con la filosofía de Niehoff».

Los Campeonatos de Baleares reúnen cada temporada a jugadores de todas las categorías y edades, consolidándose como uno de los principales escaparates deportivos de las Islas. A través de este patrocinio, Niehoff Baleares acompañará a la Federación Balear de Golf en su objetivo de seguir impulsando el crecimiento de este deporte y promover una práctica cada vez más comprometida con el medio ambiente.

Esta colaboración se enmarca dentro de la estrategia de responsabilidad corporativa de Niehoff Baleares, orientada a apoyar proyectos que generen un impacto positivo en la sociedad y contribuyan a construir un futuro más sostenible.