Juaneda Hospitales y la Federación Balear de Golf, aliados para impulsar la salud, la prevención y el deporte femenino

Juaneda Hospitales y la Federación Balear de Golf (FBG) han renovado su acuerdo de colaboración, consolidando una alianza estratégica que cumple ya ocho años de trayectoria y que tiene como objetivo fomentar la salud, la prevención y la práctica deportiva en las Islas Baleares.

A través de este acuerdo, Juaneda Hospitales continuará siendo el patrocinador principal del Circuito Femenino FBG–Juaneda Hospitales, una competición que se ha convertido en una referencia del golf femenino balear y que, año tras año, registra un crecimiento sostenido, tanto en participación como en seguimiento.

Además del patrocinio deportivo, ambas entidades colaboran activamente en la difusión de contenidos relacionados con la salud, la prevención y los hábitos de vida saludables entre los aficionados y practicantes de este deporte.

Juaneda Hospitales pone a disposición de los deportistas federados y visitantes su red asistencial, sus profesionales sanitarios y su tecnología médica para la atención de lesiones, el cuidado de la salud y la promoción del bienestar.

La renovación del acuerdo ha sido formalizada por Rodrigo Martín Velayos, CEO de Juaneda Hospitales, y Bartolomé Tous Aguiló, presidente de la Federación Balear de Golf, quienes han reafirmado su compromiso con un proyecto que contribuye al crecimiento del deporte femenino en Baleares.

El Circuito Femenino FBG–Juaneda Hospitales volvió a registrar en 2026 cifras récord de participación y la previsión para esta temporada es superar nuevamente esos resultados. La primera prueba del calendario, celebrada el pasado 21 de febrero en T Golf Calvià, reunió a 92 deportistas, frente a las 86 participantes de la edición anterior.

El calendario se completará con nuevas pruebas en distintos campos de las islas, consolidando un circuito que se ha convertido en uno de los principales impulsores del golf femenino balear.

Salud, prevención y deporte

Para Juaneda Hospitales, esta colaboración forma parte de su compromiso con la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades a través de la actividad física.

Rodrigo Martín Velayos, CEO de Juaneda Hospitales, ha manifestado tras la renovación del patrocinio que «llevamos ocho años acompañando a la Federación Balear de Golf porque compartimos una misma visión: promover estilos de vida saludables, fomentar la actividad física y contribuir al bienestar de las personas a través de la prevención y el cuidado de la salud».

«Para Juaneda Hospitales —ha añadido— es especialmente importante respaldar un circuito que sigue creciendo año tras año y que contribuye al desarrollo del deporte femenino en Baleares. Creemos en el valor del deporte como herramienta de salud, bienestar e inspiración para las nuevas generaciones, y estamos orgullosos de seguir formando parte de este proyecto».

Por su parte, Bartolomé Tous Aguiló, presidente de la Federación Balear de Golf, ha manifestado que «el apoyo de Juaneda Hospitales es fundamental para seguir impulsando el golf femenino en nuestra comunidad. El Circuito Femenino ha experimentado un crecimiento constante gracias a esta colaboración y contar con un aliado como Juaneda Hospitales nos permite seguir trabajando para que esta evolución continúe».

La renovación del acuerdo con la Federación Balear de Golf se suma a otras alianzas estratégicas que Juaneda Hospitales mantiene con el deporte balear. El grupo hospitalario es proveedor médico oficial del RCD Mallorca, colabora con la Challenge Mallorca, una de las pruebas ciclistas más prestigiosas del calendario internacional, y participa en diferentes iniciativas vinculadas al tenis y al deporte formativo en Menorca, como el II Open Menorca ATP Challenger 100, celebrado este año.

Estas colaboraciones reflejan el compromiso de Juaneda Hospitales con la prevención, la promoción de la salud y el impulso de hábitos de vida activos entre la población balear.