CaixaBank galardona a Susana Carrillo con el ‘Premio Empresaria’ en Baleares

CaixaBank ha galardonado a Susana Carrillo, directora general de Globales Hotels, con el ‘CaixaBank Premio Empresaria’ en Baleares. Con este reconocimiento, la entidad distingue el talento y la excelencia profesional de empresarias que son referentes en sus territorios por su trayectoria empresarial, visión estratégica, capacidad de liderazgo y compromiso social.

El jurado, integrado por directivas y directivos de CaixaBank, ha elegido a Susana Carrillo entre las candidaturas presentadas en Baleares por su labor al frente de uno de los grupos hoteleros de referencia en España y por su apuesta por la profesionalización y el impulso del sector turístico, contribuyendo al desarrollo económico y a la creación de empleo en las Islas Baleares.

Carrillo dirige desde 2015 Globales Hotels, la cadena hotelera fundada por su padre, José Luis Carrillo. El grupo, cuya plantilla supera los 4.000 empleados, cuenta con 57 establecimientos distribuidos entre España, Argentina, Bélgica y Nicaragua. En Baleares, Globales es la segunda cadena hotelera por número de plazas, con 39 establecimientos repartidos entre Mallorca, Menorca e Ibiza. Además, lidera el sector en el archipiélago por número de hoteles en propiedad.

Bajo su dirección, la cadena ha consolidado nuevas marcas como Caramelo Hotels y ha fortalecido su posición entre los principales grupos hoteleros vacacionales de España, impulsando la modernización de sus activos y pilotando con éxito retos tan complejos como la pandemia.

Tras esta fase regional, Susana Carrillo pasará a formar parte, junto con las otras 12 premiadas, de la Comunidad Premio Empresaria en LinkedIn, una red impulsada por CaixaBank que fomenta el networking, el intercambio de experiencias y el acceso a iniciativas exclusivas para empresarias referentes de todo el país.

Además, Susana Carrillo optará al galardón nacional. La empresaria que gane la fase nacional tendrá la oportunidad de participar en un evento internacional de alto nivel junto a empresarias líderes de todo el mundo.

Una década reconociendo el liderazgo femenino empresarial

La entidad suma una década reconociendo el liderazgo femenino empresarial con el ‘CaixaBank Premio Empresaria’. En este tiempo, el galardón ha distinguido a empresarias referentes como Inés Juste, presidenta del Grupo Juste; Rocío Hervella, fundadora y consejera delegada de Prosol; Arancha Manzanares, vicepresidenta de Ayesa; Lina Mascaró, presidenta de Grupo Mascaró; Pilar Martínez-Cosentino, consejera delegada de Grupo Consentino; Maite Casademunt, presidenta y directora creativa de Lola Casademunt; María José Cascajo, fundadora de HC Clover; Judith Viader, CEO de Frit Ravich, y Sofía Osborne, presidenta del Grupo Osborne y ganadora nacional de la pasada edición, entre otras.

El acto de entrega del galardón ha contado con la participación de María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Baleares, quien ha destacado que: «historias como la de Susana Carrillo demuestran que el liderazgo empresarial femenino no solo transforma compañías, sino que genera referentes cercanos para otras mujeres y para las nuevas generaciones». En este sentido, Rivera destaca que «desde CaixaBank queremos acompañar a empresarias que, como Susana Carrillo, impulsan proyectos sólidos, con arraigo en el territorio y capacidad para abrir camino».

‘CaixaBank Premio Empresaria’ celebra este año su décima edición con el objetivo de reconocer el talento y la excelencia profesional de mujeres empresarias referentes en España. El galardón se dirige a empresarias con al menos tres años de actividad, una facturación anual mínima equivalente a 1,5 millones de euros y una implicación directa en la gestión del negocio.

A través de esta iniciativa, CaixaBank refuerza su compromiso con la promoción del talento femenino y con el reconocimiento de trayectorias empresariales que destacan por su contribución al tejido económico y social.

El jurado del ‘CaixaBank Premio Empresaria’ valora factores como la solidez y crecimiento del negocio, la innovación, la internacionalización, la creación de empleo, la sostenibilidad y el compromiso con la diversidad, así como la trayectoria y el liderazgo de las candidatas.