CaixaBank y CAEB refuerzan su alianza para impulsar la competitividad, el talento y la formación profesional en Baleares

CaixaBank y la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) han renovado su convenio de colaboración con el objetivo de seguir fortaleciendo el tejido empresarial de Baleares, apoyando la competitividad de las empresas y acompañándolas en los retos de la transformación económica, la sostenibilidad, la digitalización y el desarrollo del talento.

El acuerdo, suscrito por la directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera, y la presidenta de CAEB, Carmen Planas, consolida una colaboración estratégica que permitirá seguir ofreciendo a las empresas asociadas asesoramiento especializado, soluciones financieras adaptadas a sus necesidades y actividades que contribuyan a mejorar su capacidad de crecimiento y adaptación al entorno empresarial.

Como parte de esta renovación, CaixaBank volverá a colaborar con la Gala Empresario CAEB que se celebrará en noviembre en Palma, uno de los principales encuentros del tejido empresarial balear, reafirmando su compromiso con el reconocimiento de la labor de las empresas de las Islas que contribuyen al desarrollo económico y social de Baleares.

Asimismo, ambas entidades impulsarán la organización de foros y jornadas orientados al desarrollo del talento en las organizaciones, promoviendo el intercambio de buenas prácticas y el debate sobre los desafíos que afrontan las empresas en materia de atracción, gestión y fidelización del talento.

La colaboración también contempla la celebración de jornadas vinculadas a la Formación Profesional Dual a través del programa CaixaBank Dualiza, con el propósito de acercar el sistema educativo y el tejido empresarial, fomentar la empleabilidad y contribuir a la capacitación del talento que demandan las empresas baleares. Estas iniciativas abordan aspectos clave como la empleabilidad, la reducción de la brecha de género y la contribución de la FP a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La renovación de este acuerdo se enmarca en la apuesta de CaixaBank por el crecimiento de las empresas españolas y, especialmente, de las pymes. Recientemente, la entidad ha renovado su alianza con CEOE y CEPYME, elevando hasta 50.000 millones de euros la financiación puesta a disposición de empresas y pymes durante el próximo ejercicio, el mayor volumen comprometido desde el inicio de esta colaboración. Esta iniciativa refuerza su orientación hacia las pequeñas y medianas empresas; de hecho, el acuerdo establece que, como mínimo, el 75% de las compañías beneficiarias serán pymes, en línea con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial y facilitar el acceso a financiación en un contexto de transformación económica.

María Cruz Rivera ha destacado que «a través de iniciativas como esta, reforzamos nuestro compromiso con el tejido empresarial balear. En CaixaBank queremos seguir siendo el socio financiero de referencia para las empresas y pymes, acompañándolas en sus necesidades de financiación, inversión y crecimiento, y prueba de ello son los 740 millones de euros en financiación a pymes y 1.231 millones de euros destinados al sector turístico en 2025, dos ámbitos esenciales para el crecimiento y la prosperidad de las Islas».

Por su parte, Carmen Planas ha agradecido a CaixaBank que siga confiando en el trabajo que desarrolla la patronal. «Compartimos el compromiso por buscar soluciones contra la escasez de perfiles profesionales, la fidelización de talento, el absentismo laboral, los desajustes entre formación y empresa o la insuficiente orientación profesional. Estamos en un momento clave de transformación de nuestro modelo económico, una gran oportunidad para emprendedores y empresas, todos los que apuesten por la innovación, la digitalización y la formación para mejorar su productividad».

Con esta renovación, CaixaBank y CAEB reafirman su voluntad de seguir trabajando conjuntamente para impulsar la competitividad de las empresas baleares, favorecer la formación y el desarrollo del talento, y contribuir al progreso económico sostenible de las Islas Baleares.

CaixaBank, entidad de referencia para las empresas

CaixaBank es la entidad de referencia para empresas en España. Los clientes de la entidad financiera se benefician de un modelo de especialización desplegado desde sus 212 centros de empresa repartidos por toda la geografía española, 8 de ellos en Baleares, en los que trabajan más de 2.000 profesionales altamente cualificados y con una sólida reputación en el asesoramiento empresarial.

En el ámbito internacional, CaixaBank apoya a sus clientes empresa con diversas soluciones operativas con acceso efectivo territorial a 156 mercados de distintos países y ofrece el mejor asesoramiento para sus operaciones en el extranjero. La entidad presta servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos.

Además, CaixaBank ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad trienal, que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas.