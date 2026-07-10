CAEB reclama a AENA que mejore los flujos aéreos para reducir la sensación de saturación en Mallorca

Los empresarios de Baleares han pedido este viernes a los responsables de AENA que tomen todas las medidas que estén en su mano para reducir la sensación de saturación que vive Mallorca desde hace años. El empresariado balear, como el Govern, tiene claro que AENA debe «mejorar la gestión de los flujos aéreos» para conseguir ese objetivo.

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha recibido este viernes en la sede de la patronal balear a una delegación de AENA encabezada por su vicepresidente ejecutivo, Javier Marín, la directora general de Aeropuertos, Elena Mayoral, y el director del Aeropuerto de Palma, Tomás Melgar, con motivo de dar a conocer el avance de las obras de Son Sant Joan, así como los proyectos previstos para los aeródromos de Menorca e Ibiza.

Las obras en el Aeropuerto de Palma están en su fase final, «casi acabadas», tras una inversión de 600 millones realizada por AENA. La modernización, mejora de espacios y apuesta por equipamiento tecnológico se trasladará los próximos años a los aeródromos de Mahón e Ibiza, donde el ente aeroportuario prevé invertir cerca de 400 millones de euros en el quinquenio 2027-2031.

«Es una buena noticia», ha manifestado Planas, acompañada en la reunión por el vicepresidente de CAEB, Rafael Roig, y la gerente de la FEHM, María José Aguiló. Durante la misma, desde CAEB se ha trasladado a AENA la necesidad de «mejorar la gestión, especialmente los flujos aéreos», para evitar la sensación de saturación que los aeropuertos tienen en horas punta y encaminarse así hacia el objetivo de sostenibilidad por el que apuesta Baleares.

Por parte de AENA, su vicepresidente ha asegurado que, al igual que las obras realizadas en Palma, los proyectos previstos en Menorca e Ibiza responden a la necesidad «ampliar y modernizar los espacios; en ningún caso hablamos de incrementar el número de vuelos». La reunión se enmarca en los contactos entre CAEB y AENA iniciados el pasado verano para mejorar la comunicación de los proyectos previstos por la entidad aeroportuaria en «infraestructuras esenciales para Baleares», recuerda Planas.

Por otra parte, el Govern ha solicitado este viernes a AENA que instale más fuentes y sombras en el aeropuerto de Palma este verano para proteger a los trabajadores de las altas temperaturas.

Este es uno de los puntos que ha puesto sobre la mesa el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) durante la nueva reunión mantenida con CCOO para conocer de primera mano las reivindicaciones de los empleados en Son Sant Joan, según ha explicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado.