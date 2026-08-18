Isla Cristina, el último capítulo de una guerra entre clanes que comenzó en Huelva y que ya deja seis muertos

El tiroteo que el pasado domingo convirtió la barriada de El Rocío, en Isla Cristina (Huelva), en el escenario de un triple crimen no es un episodio aislado. La investigación apunta a que el ataque forma parte de una guerra entre dos clanes, los Salazar y los Moriña, que comenzó hace casi dos años en Huelva capital y que, desde entonces, ha dejado una cadena de sucesos, incluyendo seis asesinatos.

El origen de esta espiral se sitúa el 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón. Manuel S. S., conocido como ‘El Baba’ y vinculado al clan Salazar, estaba casado con una mujer perteneciente al clan Moriña. Según las informaciones recogidas durante dicha investigación, una discusión familiar terminó derivando en un enfrentamiento en la Plaza de la Violeta con varios hermanos de su esposa.

En medio de la pelea, ‘El Baba’ abrió fuego. Uno de los hermanos recibió un disparo en la cabeza y resultó herido, mientras que otro, Ramón, murió alcanzado por los disparos. La víctima era, además, una persona de peso dentro del clan Moriña. A partir de ese momento, lo que había comenzado como un conflicto familiar se transformó en una guerra abierta entre ambos grupos.

‘El Baba’ consiguió escapar y permaneció escondido durante semanas en Gijón, pero finalmente fue localizado y detenido por la Policía Nacional. Un juzgado decretó su ingreso en prisión provisional, sin fianza, acusado de asesinato y tentativa de asesinato. Sin embargo, su entrada en prisión no puso fin al enfrentamiento. Al contrario, la represalia comenzó a dirigirse contra su familia.

Durante los meses posteriores se sucedieron los ataques contra el entorno de ‘El Baba’. Hubo ráfagas de disparos contra la fachada de un bloque de viviendas, incluso con munición de calibre de guerra, y fueron localizadas dos granadas de mano en las inmediaciones, que tuvieron que ser neutralizadas por los Tedax. La presión sobre los familiares llegó al punto de que el 25 de octubre de 2024 una explosión provocó un incendio en la entrada del edificio donde residían allegados del preso. La familia tuvo que abandonar Huelva para instalarse en Isla Cristina.

En Isla Cristina tampoco desapareció el temor. En mayo de 2025, miembros del entorno de ‘El Baba’ llegaron a organizar patrullas armadas desde las azoteas para vigilar posibles ataques. La intervención de la Guardia Civil acabó con tres detenidos por tenencia ilícita de armas y amenazas.

El asesinato del padre de ‘El Baba’

Un mes después llegó otro golpe. El 12 de junio de 2025, el padre de ‘El Baba’, de 70 años, fue asesinado en la calle Huerto La Potala. Una de sus hijas resultó además gravemente herida. Era la primera muerte directa dentro del núcleo familiar del hombre encarcelado desde el inicio de la guerra.

Y el pasado domingo, la violencia alcanzó su episodio más sangriento. Sobre las diez de la noche, dos individuos encapuchados llegaron en motocicleta a la barriada de El Rocío y abrieron fuego con un arma larga contra un grupo de personas que se encontraba en la vía pública. Murieron tres personas: una mujer de 62 años, madre de ‘El Baba’; su hija, de 39 años y embarazada de ocho meses; y un menor de 16 años que, según los investigadores, no tenía relación con ninguno de los clanes y se encontraba allí de manera accidental. El bebé que esperaba la mujer embarazada también murió. Además, un sobrino de ‘El Baba’, de 18 años, resultó gravemente herido y otra persona sufrió heridas leves.

Los autores huyeron en la motocicleta y posteriormente la incendiaron en un pinar cercano a un camping, presumiblemente para dificultar la obtención de pruebas. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación bajo secreto de sumario y considera el ajuste de cuentas entre clanes como la principal hipótesis, aunque no descarta otras líneas.

Seis muertes en dos años

Con el último tiroteo, la guerra iniciada en septiembre de 2024 deja ya seis vidas perdidas si se contabiliza también el bebé fallecido antes de nacer: Ramón, asesinado en el primer enfrentamiento; el padre de ‘El Baba’; y las cuatro víctimas del último ataque, entre ellas el menor ajeno al conflicto y el bebé de ocho meses de gestación. Una cadena de violencia que comenzó con una disputa familiar y que ha terminado convirtiendo un enfrentamiento entre dos clanes en una sucesión de venganzas con víctimas incluso completamente ajenas a la guerra.

La magnitud del último episodio ha obligado a reforzar la presencia policial tanto en Isla Cristina como en zonas de Huelva capital vinculadas al conflicto, ante el temor de que pueda producirse una nueva represalia. La preocupación de las fuerzas de seguridad es que el tiroteo de Isla Cristina no sea el final de esta cadena, sino un nuevo capítulo de una guerra que lleva casi dos años dejando muertos a su paso.