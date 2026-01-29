El Atlético Baleares presenta a Lachèvre y Pachón

El Atlético Baleares presentó oficialmente a Marc Lachèvre y Álex Pachón en un acto celebrado en las oficinas de ConectaBalear. En la presentación estuvieron presentes el director general Patrick Messow y el director deportivo Marc Julià.

Sobre Marc Lachèvre, el director deportivo explicó que se trata de un futbolista catalán de 23 años con experiencia en 1ª RFEF tras disputar 30 partidos con el Alcorcón la pasada temporada. Indicó que el club lo seguía desde el verano y que coincidió con el actual entrenador en el RCD Espanyol, destacando su perfil como lateral completo.

En cuanto a Álex Pachón, señaló que tiene 25 años, es catalán y procede de Unionistas de Salamanca, también de 1ª RFEF. Añadió que es canterano del Girona, con experiencia en convocatorias en Primera División y una temporada previa en el Bergantiños en la que marcó diez goles y dio dos asistencias.

Álex Pachón afirmó que su objetivo es aportar al equipo tanto dentro como fuera del campo y que trabaja a diario para estar disponible cuando el entrenador lo considere oportuno. Señaló que el objetivo colectivo es llegar al final de la temporada en las mejores condiciones.

El delantero indicó que se siente cómodo jugando acompañado en ataque y destacó la importancia de generar buena conexión con sus compañeros, entre ellos Jaume Tovar.

Por su parte, Marc Lachèvre explicó que está dispuesto a ayudar al equipo en el rol que le corresponda y reconoció la competencia existente en su posición. Añadió que sigue al equipo desde la pasada temporada y que su adaptación está siendo rápida gracias al trabajo diario.

El director general Patrick Messow valoró de forma positiva la plantilla actual y señaló que el club sigue atento al mercado de fichajes. Indicó que no se descartan nuevas incorporaciones y que la entidad mantiene una actitud prudente en este periodo.