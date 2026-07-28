Alfred Adler, médico y psicoterapeuta austriaco: «Es más fácil luchar por nuestros principios que vivir de acuerdo con ellos»

Las palabras del médico y psicoterapeuta austriaco Alfred Adler siguen manteniendo plena vigencia décadas después de haber sido pronunciadas. «Es más fácil luchar por nuestros principios que vivir de acuerdo con ellos» es una reflexión que invita a cuestionar la distancia entre lo que defendemos y la forma en que actuamos. En una sociedad donde los discursos sobre valores son frecuentes, la verdadera dificultad reside en convertir esos ideales en decisiones y comportamientos cotidianos.

Lo que intenta transmitir es que la coherencia es más difícil que la convicción, que los valores se demuestran con hechos y que la práctica implica sacrificio, que existe una diferencia entre el discurso y la acción, la integridad requiere constancia, la autenticidad es una prueba personal y que la ética cotidiana es el verdadero desafío.

Por tanto, lo que verdaderamente planteaba era que cada persona no se define por las ideas que defiende, sino por la capacidad de vivir de acuerdo con ellas, incluso cuando resulta incómodo o difícil. Para él, el crecimiento personal se demuestra en la conducta cotidiana y en la responsabilidad con uno mismo y con la sociedad.

Alfred Adler

Alfred Adler fue un médico, psicoterapeuta y psiquiatra austriaco, considerado uno de los grandes pioneros de la psicología moderna junto con Sigmund Freud y Carl Gustav Jung. Aunque al principio formó parte del círculo de Freud, pronto se distanció de sus teorías y desarrolló su propia escuela de pensamiento, conocida como Psicología Individual.

Sus principales aportaciones dentro de su pensamiento son el sentimiento de inferioridad (todos tenemos algún grado de inferioridad, pero lo importante es que respondemos ante ella y crecemos); el interés social, para contribuir al bienestar de los demás; el estilo de vida, defendía lo que cada persona construye desde la infancia, una forma particular de interpretar el mundo y afrontar los problemas; y la búsqueda de superación, pensaba que el ser humano está impulsado por un deseo constante de mejorar, desarrollarse y alcanzar metas.