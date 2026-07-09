El crecimiento de la economía balear se acelera a principios de 2026 hasta el 2,9% gracias a la construcción y los servicios

La economía de las Islas Baleares aceleró su crecimiento al inicio de 2026, con un incremento interanual del 2,9% del producto interior bruto (PIB) durante el primer trimestre. Así se desprende del Análisis de Coyuntura de las Islas Baleares correspondiente al segundo trimestre del año, presentado este jueves por el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló. Este avance supera el registrado en el conjunto de España (+2,7 %) y cuadruplica el crecimiento de la Unión Europea.

Todos los sectores de actividad registran una evolución positiva, con especial protagonismo de la construcción (+3,1%) y los servicios (+2,9%). Asimismo, el crecimiento se extiende a todas las islas: Mallorca aumenta un 3,0%, mientras que Menorca y las Pitiusas avanzan un 2,8%.

En cuanto a los precios, el transporte y la hostelería concentran gran parte del incremento del índice de precios de consumo (IPC), que en mayo alcanzó una tasa interanual del 3,4%, dos décimas por encima de la media nacional (+3,2%). La inflación subyacente también repunta hasta el 3,3 %, situándose tres décimas por encima de la registrada en España (+3,0 %). «Hay que recordar que el 83% de los hogares baleares han notado en su poder adquisitivo el efecto de la guerra en Irán, según la Encuesta de Estudios de Opinión de las Islas Baleares (EOIB)», ha subrayado el vicepresidente Costa.

Por su parte, el gasto turístico volvió a marcar un máximo histórico al alcanzar los 5.861 millones de euros hasta mayo, un 4,3% más que en el mismo periodo del año anterior. El gasto medio por turista y día se situó en 194 euros, lo que supone un incremento del 4,6%. Este crecimiento se apoya en el aumento del número de visitantes, que ascendió un 3,3 % hasta los 5,4 millones.

No obstante, las pernoctaciones moderan su evolución, con un descenso del 0,3% hasta mayo, mientras que la estancia media se reduce un 3,5%, hasta situarse en 5,6 días. «Las pernoctaciones se contienen y la estancia media continúa el proceso de disminución normal», ha explicado Barceló.

La facturación del sector servicios aumentó un 2,6% hasta abril, por debajo del crecimiento nacional (+5,0%), debido principalmente a la pérdida de dinamismo registrada en la hostelería durante ese mes. Por su parte, el comercio minorista acumula cinco meses consecutivos de descensos interanuales, con una caída del 1,6% hasta mayo, frente al incremento del 1,9% observado en el conjunto de España.

Comportamiento especialmente dinámico de la construcción

La construcción mantiene un comportamiento especialmente dinámico. Las viviendas iniciadas alcanzan las 1.325, el mayor registro desde 2008, tras crecer un 31,6% de media, mientras que las viviendas terminadas aumentan un 17,5 %, hasta las 536, durante el primer trimestre. El ritmo de crecimiento del sector multiplica por 2,5 el registrado en España (+12,7 %).

Además, las perspectivas siguen siendo favorables, ya que los visados de obra nueva también alcanzan su nivel más elevado desde 2008, con un crecimiento del 70% y un total de 2.418 viviendas visadas durante el primer cuatrimestre de 2026, impulsadas principalmente por la vivienda plurifamiliar. «Las previsiones para el futuro son positivas», ha señalado Costa.

En el ámbito industrial, la producción registra una caída media del 6,2% en Baleares, mientras que en el conjunto de España aumenta un 0,6%. Sin embargo, el resto de indicadores ofrece una evolución positiva. La demanda eléctrica real crece un 3,7% hasta mayo, reflejo del dinamismo de la actividad económica. «Hay que destacar que el peso de la generación renovable avanza 1,7 puntos porcentuales y representa ya el 16,5% del total», ha destacado Barceló. Aunque las exportaciones totales descienden un 16,7%, el tejido exportador tradicional mantiene una evolución favorable, con un crecimiento del 3,2% durante el primer cuatrimestre, hasta alcanzar los 109 millones de euros y elevar su peso sobre el total exportado hasta el 18,1%.

En materia de empleo, la afiliación continúa creciendo y alcanza un nuevo máximo histórico, con 588.858 afiliados en el primer semestre, lo que supone un incremento del 3,0% respecto al mismo periodo del año anterior y del 15,1% en comparación con 2002.

Los servicios siguen siendo el principal motor del empleo, con un aumento del 3,1% y un total de 476.026 afiliados. No obstante, la construcción lidera el crecimiento relativo de la ocupación, con un incremento del 3,8% y 63.026 afiliados. La afiliación también aumenta en la agricultura (+3,6%) y, de forma más moderada, en la industria (+1,2%), según ha concluido Barceló.