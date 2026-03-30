La CAEB constata que la economía balear basada en el crecimiento por volumen «da signos de agotamiento»

La economía balear ha cerrado el ejercicio 2025 con un avance anual del 3,3%, cuatro décimas menos que el año anterior, y ha confirmado las muestras de «agotamiento» del patrón de crecimiento basado en el volumen. Es la principal conclusión que se desprende del informe ‘Evolución Económica’ publicado este lunes por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB).

El cuarto trimestre de 2025 cerró con un crecimiento del 2,9%, lo que supone una desaceleración de tres décimas respecto al periodo anterior debido a un mes de octubre «peor de lo esperado» en el ámbito turístico. De este modo, el cómputo anual de la economía de Baleares es de un avance del 3,3%, por debajo del 3,7% registrado en 2024.

Esta caída interanual, ha indicado la patronal en un comunicado, se debe a que la economía fue «perdiendo fuelle» a medida que avanzaba el ejercicio, confirmando los signos de «agotamiento» del patrón de crecimiento basado en el volumen.

Aun así, la economía balear se mantuvo por encima del crecimiento de la media de España anual (2,8%) y de la Unión Europea (1,4%), condicionada esta última por la debilidad de Alemania (0,4%) o Italia (0,8%) y en menor medida por una economía de Francia en clara aceleración (1,2%).

Tres de cada cinco economías europeas moderaron su crecimiento de octubre a diciembre, como Polonia (3,6% frente a 4%), Irlanda (3% frente a 11,1%) o Suecia (2% frente a 2,57%).

Por islas, Mallorca siguió como principal motor de la economía balear durante todo el año (3,3%), aunque perdiendo fuerza el último trimestre respecto al anterior (2,9% frente a 3,3%).

Eivissa y Formentera cerraron el año en el 3%, quedándose en las mismas cifras que en el tercer trimestre, mientras que Menorca lo hizo con una tasa de crecimiento del 2,7% tras desacelerar una décima de octubre a diciembre.

No afecta al empleo

La desaceleración de la actividad, siempre según el informe de CAEB, no afectó a la creación de empleo, manteniéndose dinámico de octubre a diciembre (3,4%), por encima de la media nacional (2,5%).

Los 523.304 trabajadores de alta en la Seguridad Social a finales de diciembre constituyen un nuevo récord de la serie histórica. Así, el desempleo se redujo hasta el 5,3% de la población activa, de nuevo por debajo de la media nacional (10%).

La inflación rebajó una décima durante el cuarto trimestre de 2025 (3,2%) como consecuencia del repunte de los productos energéticos (5,3%) y la moderación en los servicios (3,9%).

Baleares cerró diciembre con un 2,9% de inflación, rebajándose al 2,2% en febrero de este 2026. No obstante, el conflicto en Oriente Medio ha reavivado la posibilidad de un nuevo repunte, como ya ha ocurrido a nivel nacional (2,3% en febrero y 3,3% la estimada en marzo) y europeo.

Desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán del pasado 28 de febrero, ha subrayado la patronal, los precios de gas y petróleo se han encarecido ya un 70% y 60%, respectivamente.

Desde el punto de vista de la oferta, el cuarto trimestre dibujó una desaceleración del ritmo de avance de los servicios al 2,9%, que cerraron 2025 con un crecimiento del 3,3%. La industria sufrió una leve caída al 1,4%, mientras que la construcción fue el sector de actividad más dinámico de octubre a diciembre 4,2%.

En la demanda, el consumo privado moderó su crecimiento el último trimestre de 2025 (3%). El índice de comercio al por menor avanzó a un ritmo (2,9%) menos intenso que el trimestre anterior (6,1%), la facturación de la distribución alimentaria se moderó (0,6%) y la producción de bienes de consumo incluso retrocedió (-1,5%). En la misma línea, el gasto de los no residentes también perdió fuelle durante el cuarto trimestre, pasando del 5,5% al 0,2%.

En contraste, la inversión volvió a erigirse en el componente más dinámico, fortaleciendo su ritmo de avance los últimos tres meses del año (4,1% frente a 3,8%) en coherencia con el buen comportamiento de la construcción. Finalmente, la demanda externa redujo su aportación positiva como consecuencia de la moderación del alza en la exportación de servicios turísticos hasta el 0,2%.

Baleares ante la incertidumbre global

El año 2026, ha incidido CAEB, ha arrancado con una «nueva vuelta de tuerca» en el escenario geopolítico internacional provocada por las tensiones en Venezuela o Groenlandia y, especialmente, la intensificación del conflicto en Oriente Próximo, que han «disparado de nuevo la incertidumbre a escala global».

A corto plazo, el principal foco de riesgo se sitúa en el impacto que la actual escalada de los precios energéticos pueda tener sobre la inflación. A medio y largo plazo, preocupan los efectos que este nuevo repunte de la incertidumbre puede tener sobre la actividad económica.

Las últimas previsiones publicadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya apuntaban, antes de la reciente escalada geopolítica, a un escenario de crecimiento moderado para la economía mundial.

Con este telón de fondo, siempre según el informe, Baleares afronta el nuevo ejercicio con la necesidad de acelerar una estrategia de crecimiento basada en un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y en la generación de mayor valor añadido.

En un mundo marcado por la fragmentación estratégica, la volatilidad energética y la presión creciente sobre los recursos, la cuestión ya no es únicamente «cuánto puede crecer un territorio», sino «hasta qué punto es capaz de seguir generando prosperidad, cohesión y bienestar sobre bases sostenibles».

Es ahí, ha valorado la presidenta de la patronal, Carmen Planes, donde el archipiélago «debe apostar por construir una economía más sólida, productiva y preparada para sostener su posición en el escenario global».