Toni Costa, vicepresidente del Govern: «Lo que tiene que hacer Puigdemont, que lo haga ya»

Prudencia en la reacción del Govern que preside Marga Prohens (PP) tras el nuevo ultimátum lanzado este jueves en el Congreso por Junts. El partido de Carles Puigdemont ha advertido a Pedro Sánchez de que se acerca «la hora del cambio».

De hecho, la dirección nacional de la formación independentista se reunirá el lunes. Una cita de la que puede salir una consulta entre los militantes sobre la continuidad o no del apoyo al gobierno de Pedro Sánchez.

A preguntas de OKBALEARES sobre esta cuestión, el portavoz y vicepresidente primero del Govern balear que preside Marga Prohens (PP), Antoni Costa, ha respondido que «es una pregunta más para el Partido Popular a nivel nacional. En todo caso, el señor Puigdemont ya nos tiene acostumbrados a estos avisos. Mi sensación es que «lo que tenga que hacer el señor Puigdemont que lo haga ya y no nos venga con monsergas. Si lo tiene que hacer, que lo haga ya y así estaremos todos más tranquilos».

Por otro lado, el Govern balear ha descartado la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas previstas para 2027 independientemente de lo que suceda en Extremadura, donde el gobierno ‘popular’ baraja esta opción si se mantiene el «bloqueo» a sus presupuestos para 2026.

«Las condiciones en Baleares nada tienen que ver con la situación en Extremadura, Aragón o Castilla y León», ha sostenido el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, al ser preguntado sobre esta posibilidad en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha recordado que, mientras las últimas cuentas autonómicas de Extremadura datan de diciembre de 2023, las de Baleares son del pasado mes de julio.

«Con eso queda respondido. La realidad en Extremadura o en Aragón nada tiene que ver con la realidad de Baleares. Tenemos unos presupuestos absolutamente vigentes y estamos negociando unos nuevos para 2026», ha insistido.

En cualquier caso, ha concedido que, como ha sucedido «toda la vida», sería una cuestión que quedaría en manos de la líder del Govern, Marga Prohens. «Siempre se dice que las elecciones se convocan, no se anuncian», ha sentenciado.