La reflexión de Mahatma Gandhi sobre la vida: «Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir por siempre»

Mahatma Gandhi dejó un legado que trasciende la política y la historia. Reconocido mundialmente por liderar el movimiento de independencia de la India mediante la resistencia pacífica y la no violencia, también es recordado por sus profundas reflexiones sobre la vida. «Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir por siempre». Una frase que, décadas después de su muerte, continúa inspirando a millones de personas por el equilibrio que propone entre disfrutar el presente y mantener una actitud permanente de aprendizaje.

Vivir el presente sin dejar de crecer

La enseñanza de Gandhi reúne dos ideas que, a primera vista, parecen opuestas. La primera invita a actuar sin aplazar aquello que realmente importa. Vivir como si el tiempo fuera limitado significa valorar cada día, cuidar las relaciones personales, perseguir los propios objetivos y no dejar que el miedo o la rutina impidan tomar decisiones importantes.

La segunda parte de la reflexión propone una actitud completamente distinta, pero complementaria, que habla de aprender como si la vida no tuviera fin. Para Gandhi, el conocimiento nunca debía darse por concluido. La curiosidad, la educación y el deseo de mejorar eran herramientas esenciales para el desarrollo individual y también para transformar la sociedad.

Una filosofía que marcó su vida

Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948) convirtió la coherencia entre pensamiento y acción en el eje de su vida. Formado como abogado en Londres, regresó a la India tras desarrollar en Sudáfrica su filosofía de la satyagraha, basada en la resistencia pacífica frente a la injusticia. Su liderazgo fue decisivo para impulsar la independencia del país y lo convirtió en un referente mundial de la no violencia.

Más allá de su faceta política, Gandhi defendía que el verdadero cambio comenzaba por cada individuo. Creía que una sociedad solo podía mejorar si las personas cultivaban valores como la disciplina, la humildad, la honestidad y el aprendizaje constante. Esa visión explica por qué muchas de sus reflexiones siguen utilizándose hoy en ámbitos como la educación, el liderazgo o el desarrollo personal.