El CGPJ archiva la ofensiva de la izquierda contra Peinado por la causa que afectaba a OKDIARIO

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes archivar la queja presentada por Más Madrid y por Guillermo Hita, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, contra el juez Juan Carlos Peinado por la prórroga de la instrucción de la causa por presunta malversación que afectaba a OKDIARIO por el patrocinio de un evento por parte de la EMT de Madrid. El rechazo del órgano de gobierno de los jueces a la queja de Más Madrid supone un nuevo golpe a la ofensiva política de la izquierda contra el magistrado que también investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La queja de Más Madrid, que pedía abrir expediente disciplinario a Peinado, sostenía que el juez había acordado fuera de plazo ampliar la investigación, lo que supuso el archivo de la causa. Sin embargo, el Promotor de la Acción Disciplinaria ha concluido que no existe base para sancionar al juez. La Comisión Permanente ha tenido en cuenta la poca antelación con la que las acusaciones solicitaron la prórroga de la instrucción, apenas dos semanas antes de que finalizara el plazo. Y establece que, según consta en el cronograma del procedimiento, Peinado no tuvo conocimiento del estado de las actuaciones y de la inminencia del vencimiento del plazo hasta el mismo día en que acordó la prórroga.

El CGPJ ha subrayado el hecho de que la solicitud de la prórroga apenas dos semanas antes del fin del plazo de la instrucción reducía al mínimo el margen de actuación del órgano judicial. El órgano de gobierno de los jueces también ha recordado la doctrina consolidada de los tribunales, según la cual una eventual prórroga acordada fuera de plazo puede tener consecuencias procesales sobre las diligencias posteriores, pero no constituye por sí sola una conducta disciplinaria sancionable del juez. Es decir, el defecto, de existir, pertenece al ámbito estrictamente procesal y no justifica abrir un expediente contra el juez Peinado.

La decisión supone un nuevo revés para la izquierda, que buscaba convertir una cuestión procesal en un ataque personal contra el juez Peinado. El magistrado se ha situado en los últimos años como objetivo de varias campañas de desprestigio impulsadas por sectores de la izquierda cada vez que alguna de las resoluciones del juez afectaba intereses políticos o mediáticos próximos a ese espacio.

Con este archivo, el órgano de gobierno de los jueces cierra la puerta a la pretensión de presentar como una infracción disciplinaria lo que la propia jurisprudencia considera, en todo caso, una cuestión de legalidad procesal. La resolución fue adoptada por mayoría, aunque uno de los vocales anunció la formulación de un voto particular concurrente.