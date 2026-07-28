El ‘think tank’ de Vox abre fuego contra Delcy: la tilda de «ejecutora chavista» ante la permisividad de EEUU

La Fundación Disenso, think tank de Vox, ha abierto fuego este martes contra Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, coincidiendo con el segundo aniversario de las elecciones celebradas en el país. La organización que preside Santiago Abascal denuncia que la dirigente chavista ostente en el poder y, con ello, se perpetúe el régimen chavista.

Bajo el título Una ejecutora chavista, Disenso presenta su nueva producción documental. Aunque aún la fundación no ha revelado la fecha de estreno, este martes ha publicado el tráiler y un comunicado en el que describe a Rodríguez como «la mujer que, durante más de dos décadas, ha ejecutado las decisiones políticas, diplomáticas e institucionales que han permitido al chavismo consolidarse y mantenerse en el poder en Venezuela».

🎞️ NUEVO DOCUMENTAL – «DELCY: Anatomía de una Ejecutora Chavista» Un recorrido por los principales episodios de la carrera política de la mujer que, durante más de dos décadas, ha ejecutado las decisiones que han permitido a la tiranía chavista mantenerse en el poder. Muy… pic.twitter.com/QesHNOdpPS — Fundación Disenso (@FDisenso) July 28, 2026

El documental, según la fundación, pretende recordar que, pese a ser una dirigente prácticamente desconocida fuera de Venezuela, Rodríguez se convirtió en «una de las dirigentes más influyentes del régimen y en una pieza indispensable para garantizar su continuidad».

A través de documentos y un recorrido por los principales episodios de su carrera, la producción traza su ascenso desde la Cancillería hasta la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente (considerada ilegítima), la Vicepresidencia Ejecutiva y, finalmente, la jefatura del Estado.

«Su trayectoria refleja la evolución del propio chavismo y el funcionamiento de una estructura de poder que ha convertido la represión, la propaganda y el control institucional en herramientas para perpetuarse», señala el comunicado.

Desde la publicación de la Carta de Madrid y a través de Foro Madrid, la Fundación Disenso ha denunciado de forma reiterada la impunidad de los responsables de lo que califica como «narco dictadura» venezolana, y ha impulsado una respuesta internacional frente al avance de los regímenes vinculados al socialismo del siglo XXI.

Esta nueva producción da continuidad a María Corina: La Conquista de la Libertad, el documental que Disenso estrenó en Oslo el 9 de diciembre de 2025, en el marco de los actos previos a la entrega del Premio Nobel de la Paz.

La exiliada y perseguida líder política agradeció al presidente de Vox, Santiago Abascal, haber creado en la libertad de Venezuela «cuando pocos confiaban que fuera posible». Machado que rechazó reunirse con el presidente de España, Pedro Sánchez, visitó en la sede de Disenso al presidente de Vox con quien mantuvo una reunión en su visita a España el pasado mayo, donde recibió la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

La venezolana mantiene un estrecho vínculo con Vox a través del Foro de Madrid, la iniciativa que lidera Abascal a nivel internacional como punto de encuentro entre los principales líderes mundiales de derecha, con especial hincapié en Iberoamérica.