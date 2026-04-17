Corina Machado agradece a Abascal haber creído en la libertad de Venezuela «cuando pocos confiaban que fuera posible»

La líder opositora María Corina Machado ha agradecido a Santiago Abascal haber creído en la libertad de Venezuela «cuando pocos confiaban que fuera posible». Lo ha hecho a las puertas de la Fundación Disenso momentos después de haberse reunido con el presidente de Vox, el primer encuentro público entre ambos líderes tras años de videoconferencias ante la imposibilidad de Machado de salir de Venezuela.

«Ahora estamos muy cerca de esta transición», ha añadido en su visita a Madrid, enmarcada en su gira europea, donde venezolana recibirá este sábado la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

La reunión entre Abascal y Machado cobra especial relevancia a escala internacional, teniendo en cuenta que la Premio Nobel de la Paz ha rechazado reunirse con el presidente de España, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, mientras sí lo ha hecho este viernes con los dos líderes de la oposición. En la mañana, fue el turno del popular Alberto Núñez Feijóo.

Corina Machado y el Foro de Madrid

La venezolana mantiene un estrecho vínculo con Vox a través del Foro de Madrid, la iniciativa que lidera Abascal a nivel internacional como punto de encuentro entre los principales líderes mundiales de derecha, con especial hincapié en Iberoamérica.

Machado firmó ya en 2020 la Carta de Madrid, impulsada por Disenso, en defensa de las democracias y en oposición a las narcodictaduras como Venezuela; de ahí la gratitud que ha expresado en sus primeras declaraciones a la prensa a Abascal, teniendo en cuenta que el de Vox es el presidente de la fundación e ideólogo.

«Contamos con el apoyo de aquellos líderes de Occidente y aquellos pueblos que entienden que la libertad de Venezuela se está librando no solamente en nuestro territorio, sino cada rincón del mundo donde hay un venezolano y donde hay un ciudadano que ama la libertad», ha añadido momentos después de haber vivido un encuentro espontáneo con un niño que ha saltado el cordón de seguridad para abrazar a la líder.

El joven venezolano y Corina Machado se han fundido en un abrazo que ha hecho saltar las lágrimas incluso a muchos de los periodistas que en ese momento estaban presenciando el momento.

Abascal a Corina Machado

«Para nosotros ha sido un verdadero honor poder recibir a María Corina Machado en la sede de la Fundación Disenso, recibir a un referente internacional de la libertad con unas actitudes absolutamente heroicas y a una persona que firmó la Carta de Madrid junto a personas tan relevantes que después ganaron en sus propios países como Javier Milei, como Georgia Meloni, como José Antonio Kast, y que ha supuesto el inicio de una lucha tan importante en defensa de la libertad en Hispanoamérica», ha señalado Abascal en su encuentro con la prensa.

«Cada uno elige dónde está. Nosotros elegimos estar con María Corina Machado y otros han elegido en el día de hoy estar junto a los referentes de la opresión, junto a los cómplices de la tiranía de Venezuela durante los últimos años», se ha referido en relación al encuentro que este sábado Sánchez mantendrá con el presidente de Brasil, Lula da Silva, en Barcelona, en una cumbre bilateral.

Además, el presidente de España, como líder de la Internacional Socialista, mantendrá un encuentro sobre «Democracia digital» al que se sumarán el de Colombia, Gustavo Petro, o la mexicana Claudia Sheinbaum. De hecho, el Foro de Madrid lanzó un comunicado alertando de «la alianza criminal» que representaba esta reunión.

La plataforma sostiene que la doble jornada en Barcelona busca escenificar una «apoteosis» en torno a Sánchez, en un contexto que, según denuncian, estaría marcado por escándalos de corrupción y una supuesta erosión de las reglas democráticas. En este sentido, acusan al Ejecutivo de utilizar el encuentro como herramienta política para reforzar su posición tanto dentro como fuera del país.

En su análisis, la entidad advierte de que el actual contexto en Iberoamérica, con lo que describe como un proceso de recuperación de libertades democráticas, ha debilitado estructuras como el Foro de São Paulo o el Grupo de Puebla. Este escenario, según Foro Madrid, habría llevado a estos espacios a buscar nuevos puntos de apoyo, situando a España como un posible centro de operaciones.