Feijóo recibe a la Nobel de la Paz Corina Machado mientras Sánchez forja con Lula, Petro y Sheinbaum su frente anti-Trump

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se ha reunido este viernes con la líder opositora en Venezuela, María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, forja su frente anti-Trump en un encuentro con los líderes comunistas de Brasil y Colombia, Lula da Silva y Gustavo Petro, y con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

María Corina Machado ha acudido antes de las 11:00 horas de este viernes a la sede nacional del PP, en cuya entrada estaba esperando Feijóo, quien, además de saludar efusivamente, ha descrito a la Nobel de la Paz como una «valiente». Ambos líderes políticos han mantenido una reunión en Génova, como parte de los encuentros que Machado tiene previstos en esta gira europea, entre los que destacan los que vivirá con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro de los Países Bajos, Rob Jetten.

Tras la reunión, Núñez Feijóo ha trasladado el motivo de su cita con María Corina Machado. «La hemos recibido porque ha ganado las elecciones en Venezuela», ha afirmado, para dejar claro a continuación que para la dirigente antichavista «aquí está» su partido, el PP, en España, y que suya «es la legitimidad y la legitimidad moral del pueblo venezolano».

«Reclamamos primero que María Corina pueda volver a Venezuela y segundo unas elecciones libres con calendario explícito y cuanto antes», ha añadido en una intervención en Génova. Además, ha dicho que el sitio de España es estar con «Hispanoamérica libre» y con la democracia y «no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas», en referencia a los encuentros entre Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos.

El «no» de Machado a Sánchez

Machado se verá también, el sábado, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras que este viernes, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, le entregará la Llave de Oro a la Premio Nobel de la Paz, en un acto que empezará a las 18:00 horas en la Casa de la Villa.

En la lista de reuniones de María Corina Machado no está, sin embargo, una cita con Pedro Sánchez, en su visita a España. «En ciertos momentos no conviene», afirmó la opositora, en relación con un encuentro con el presidente del Gobierno y con el «objetivo de la libertad en Venezuela», en una entrevista en la Cadena Cope.

La cumbre de izquierdas

Sánchez, que eludió felicitar a Corina Machado cuando fue galardonada con el Nobel de la Paz –sí lo había hecho con otros cinco premiados–, encabeza junto al líder comunista de Brasil, Lula da Silva, desde este viernes una serie de actos con líderes de izquierdas de todo el mundo, con el rechazo a las políticas internacionales de Donald Trump en cabecera.

Junto a Pedro Sánchez, la delegación española en esta cumbre de izquierdas la completan Yolanda Díaz y Sara Aagesen, vicepresidentas segunda y tercera del Gobierno; el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la ministra de Igualdad, Ana Redondo y la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz y el ministro de la Función Pública y para la Transformación Digital, Óscar López.

El viernes, el encuentro bilateral entre Sánchez y Lula, en el Palacio de Pedralbes, copa la actualidad informativa, pero la cumbre continúa el sábado, con la denominada IV Reunión en defensa de la democracia, también auspiciada por España y Brasil, en la que también participan el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la de México, Claudia Sheinbaum, y el líder de Uruguay, Yamandú Orsi. También estarán presentes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa y los líderes de otros países como Sudáfrica, Irlanda y Barbados.