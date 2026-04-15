Feijóo alerta del «disparate» de regularizar «a granel» a personas con antecedentes policiales: «No lo hace ningún país»

Feijóo alerta del disparate de regularizar «a granel» a personas con antecedentes policiales y que se haga contra el Congreso y la UE. «El Gobierno está gobernando en contra del Congreso de los Diputados y por lo tanto, en contra de la voluntad popular», ha criticado.

Para el líder popular, la regularización supone «que las mafias sigan traficando con seres humanos, y que esto se convierta en la puerta de entrada de la ilegalidad en la residencia, no solamente en España, sino en la Unión Europea; no lo ha hecho ningún gobierno en toda la Unión», ha denunciado.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado del «disparate» que supone el proceso de regularización «a granel» a personas que han delinquido y tienen antecedentes policiales. «La regularización se hace de manera individualizada. No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país».

Además, ha remarcado cómo el Gobierno ya «ha dicho muy claramente que con informes policiales, con antecedentes policiales, se va a regularizar a ese inmigrante», ha señalado en los pasillos del Congreso.

«Un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer, o ha robado a un ciudadano, o ha incumplido varias veces la legislación española, que tenga antecedentes policiales y que el Gobierno regularice a este ciudadano, no tiene ningún precedente en ningún país de la Unión Europea», ha subrayado tras destacar que lo correcto es aplicar una política migratoria «legal, ordenada, que venga a aportar, a cumplir las leyes y sin antecedentes penales y policiales», ha completado «Es lo correcto», ha zanjado.

El Partido Popular insiste en que «se está yendo contra la legislación europea, contra los acuerdos del Congreso de los Diputados, sin ningún tipo de información, por real decreto».

«Yo creo que esto es un disparate», ha sostenido después de criticar que hoy, durante la sesión de control, la ministra portavoz no ha sido capaz de contestar cuántas personas en situación irregular en España van a obtener la residencia legal con la aprobación de este real decreto.

El modelo del PP sobre inmigración

Para el líder de los populares, el modelo de Sánchez solo genera desigualdades y conflictos. Por eso, ha relatado durante su intervención cuál es el modelo del Partido Popular.

Feijóo ha señalado que España «no puede convertirse en el país donde sale más rentable saltarse la ley que cumplirla». Propone, antes de regularizar, «reformar las vías legales de acceso, reforzando el control de las fronteras y actuando en origen contra el tráfico de personas».

Además, considera que «la regularización no puede ser un premio», sino que para dar la residencia legal en España a alguien, esas personas deben «pasar por una integración real que se mide en trabajo, en conocimiento del idioma, en integración acreditada y en ausencia de antecedentes penales y policiales».

Por eso, ha apostillado, «un Gobierno responsable regulariza con control; en España no se le puede regalar la residencia a nadie».