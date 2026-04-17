Sánchez se compara con George Clooney en El Intermedio y confirma su intención de perpetuarse en La Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado un mensaje al programa El Intermedio, presentado por El Gran Wyoming, en el que ha expresado su deseo de perpetuarse en La Moncloa 5 años más. Durante un video grabado en su despacho del palacio presidencial, el jefe del Ejecutivo ha llegado incluso a compararse con el actor George Clooney. «Aunque os lo agradezco, es falso, estoy muy lejos de parecerme a George Clooney. Ya me gustaría», ha dicho con una sonrisa.

En su mensaje, Sánchez se ha referido también a las gafas tecnológicas que lució durante su visita a Pekín y ha aprovechado para mostrar otras, aunque no las ha sacado de su estuche, aclarando que se quedarán para un vídeo de TikTok en sus redes sociales.

Pedro Sánchez a Wyoming: “A este paso celebramos juntos los 25 años de #ElIntermedio. Tú en la tele y yo en La Moncloa” pic.twitter.com/zSKtzaV2U1 — BĒR (@BernarGM) April 16, 2026

El presidente del Gobierno ha añadido un guiño de complicidad con el presentador mostrando unos tirantes ante la cámara, aludiendo al accesorio que caracteriza visualmente a Wyoming, y se ha declarado seguidor de su estilo: «Aquí el que marca tendencia eres tú y, como ves, yo te sigo. Estaré atento a tus próximos looks a ver con que nos sorprendes y como te puedo copiar».

Sánchez ha rematado su intervención con una auténtica declaración de intenciones sobre su permanencia al frente del Ejecutivo: «Ánimo, que a este ritmo celebramos juntos los 25 años de El Intermedio, tú en la tele y yo en La Moncloa». El programa cumple este año su aniversario número veinte, por lo que la alusión a los 25 años sitúa el horizonte temporal de Sánchez, según sus propias palabras, al menos cinco años más en el poder.