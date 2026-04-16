Abascal se encara a una horda de ‘antifas’ que intenta reventar su mitin en Granada: «Son los del tiro en la nunca»

Santiago Abascal, presidente de Vox, se ha encarado este jueves con un grupo de radicales antifascistas violentos que han intentado impedir que diera un mitin en el centro de Granada, en plena campaña de las elecciones de Andalucía. El líder de Vox ha interrumpido el mitin para subir al escenario y advertir a sus simpatizantes que no se iba a continuar hasta que se pudiera celebrar con normalidad. «Son los del tiro en la nuca», ha advertido Abascal.

«No vamos a continuar hasta que esos tipos sean expulsados y nos dejen desarrollar este evento en paz y en tranquilidad», ha anunciado el líder de Vox mientras los manifestantes intentaban reventar el acto. Abascal ha señalado al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno por permitir tal «acto de acoso», como ha calificado la situación momentos antes de dirigirse contra la manifestación de los ultras.

«Si no son expulsados vamos a caminar por esa calle, yo el primero, hasta que se vayan», ha adelantado Abascal. Acto seguido se ha dirigido contra los alborotadores. El líder de Vox ha ido acompañado de decenas de simpatizantes de Vox que han caminado hacia el callejón donde se encontraban los antifas.

En ese momento, la Policía Nacional ha comenzado a cargar contra la turba violenta, como se puede ver en las imágenes, mientras estos tiraban pintura roja y objetos contra los asistentes al mitin. A los pies de la catedral, en las inmediaciones de la plaza de las Pasiegas, se han vivido momentos de máxima tensión por la violencia de los ultras.