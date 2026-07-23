Abascal reunirá a sus aliados internacionales en Chile en pleno declive de la izquierda en Iberoamérica: «Es una nueva era»

Santiago Abascal reunirá el próximo 3 de septiembre en Santiago de Chile a sus principales aliados internacionales en pleno declive de la izquierda en Iberoamérica. «Es una nueva era», señalan en Vox, apuntando a las victorias recientes tanto de Abelardo de la Espriella en Colombia como de José Antonio Kast en Chile o Javier Milei en Argentina.

Abascal, presidente de la Fundación Disenso e impulsor del Foro Madrid, participará en este encuentro internacional en Iberoamérica que definen como el «espacio principal de las fuerzas comprometidas con la defensa de la libertad, la soberanía nacional y el Estado de derecho a ambos lados del Atlántico».

El evento, impulsado por la propia Fundación Disenso, reunirá a dirigentes políticos, centros de pensamiento y representantes de la sociedad civil de Europa, Estados Unidos e Iberoamérica bajo el lema «Una nueva era para Iberoamérica».

La elección de Chile responde a la llegada de José Antonio Kast (uno de los primeros firmantes de la Carta de Madrid) a la Presidencia y coincide con el aniversario del plebiscito constitucional de 2022, en el que una amplia mayoría rechazó un proyecto de transformación institucional de inspiración socialista.

La última reunión de Foro Madrid tuvo lugar los días 12 y 13 de junio de 2025 en Asunción (Paraguay), durante el IV Encuentro Regional, donde se aprobó la Declaración de Asunción. En ella se anticipaba «un momento histórico» por la posibilidad de abrir una nueva era de libertad y prosperidad con la derrota del socialismo en la región.

Ahora, en el actual contexto geopolítico marcado por la caída del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, capturado el pasado enero por fuerzas estadounidenses, el encuentro adquiere una relevancia mayor.

Según señalan, «confirma el cambio de tendencia iniciado con las victorias de Javier Milei en Argentina y Donald Trump en Estados Unidos, y se suma a los recientes triunfos de fuerzas patriotas en Honduras, Chile, Colombia y Perú».

El objetivo del encuentro, apuntan, será «analizar los retos comunes, reforzar la cooperación y coordinar iniciativas frente a amenazas como la internacional del crimen organizado (Foro de São Paulo, Grupo de Puebla e Internacional Progresista), el deterioro institucional y la falta de garantías electorales».

Durante la jornada se celebrarán sesiones sobre seguridad, economía, política internacional, libertad de expresión y defensa de los valores occidentales, además de la presentación de proyectos audiovisuales de la Fundación Disenso. Culminará con la Declaración de Santiago de Chile, que fijará una hoja de ruta común de cooperación política para los próximos años. Las inscripciones ya están abiertas en www.foromadrid.org. Las entradas son gratuitas y el aforo es limitado.