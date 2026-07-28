‘Saber y ganar’ defiende a Martín Escolar de los ataques que recibe en redes: «No lo podemos permitir»

Saber y ganar ha salido en defensa de uno de sus concursantes más populares, Martín Escolar, después de que este fuera objeto de comentarios fuera de lugar y excesivamente críticos en redes sociales. El concurso de La 2 de Televisión Española, con décadas en emisión y un tono habitualmente sosegado, ha tenido que recordar públicamente sus normas de convivencia ante la polémica. Aunque no nombra al concursante directamente, los seguidores del programa han sabido desde el primer momento que se trataba de un comunicado por los insultos que está recibiendo el nuevo Magnífico del concurso. Su popularidad en redes sociales, donde es un divulgador que acumula cientos de miles de seguidores, parece que no ha caído bien entre los seguidores del concurso de Jordi Hurtado.

A través de su cuenta de X (red social antes conocida como Twitter), el programa presentado por Jordi Hurtado quiso dejar clara su postura sin citar directamente a Martín Escolar: «Importante recordar la importancia de las normas de convivencia. En Saber y Ganar toleramos todas las opiniones y comentarios, menos las faltas de respeto», publicó la cuenta oficial del concurso. El mensaje insistía en la misma idea poco después: «Aunque debería ser evidente, recordamos que todo tipo de opiniones están permitidas, pero no los insultos y faltas de respeto».

«No podemos permitir mensajes agresivos y ataques personales»

El comunicado del programa fue más allá al vincular esta defensa con los propios valores del formato: «Desde Saber y Ganar apoyamos la cultura, el entretenimiento y la educación. Por eso no podemos permitir mensajes agresivos y ataques personales», señalaron desde la cuenta oficial, advirtiendo además que cualquier usuario que no respete esas normas de convivencia será «bloqueado de la cuenta» del programa.

Las críticas: acusaciones de ventaja sin fundamento

Los usuarios más críticos con Martín Escolar, a los que previsiblemente se refiere el comunicado, no han dudado en acusarle sin ningún fundamento de tener ventaja en el concurso. Pero no solamente eso, sino también de enfrentarse a preguntas que casualmente coinciden con sus campos de conocimiento, o de aprovechar su presencia en el programa para promocionar sus cuentas de redes sociales.

Quién es Martín Escolar: de «mal estudiante» a «Wikipedia humana»

Martín Escolar, madrileño de 35 años con estudios en Humanidades y Arte Dramático, es el creador de Píldoras Culturales, su perfil de divulgación en Instagram, donde acumula más de 400.000 seguidores. El propio concursante ha reconocido en varias entrevistas que de pequeño era «el payaso de la clase» y un estudiante mediocre, y que fue precisamente Saber y ganar, que veía religiosamente desde niño, lo que despertó su pasión por la cultura general hasta convertirlo en lo que él mismo describe como su «puerta de conocimiento». Su sensibilidad artística no es casualidad: es hijo del letrista Luis Gómez-Escolar, autor de himnos como Bailar pegados, que llevó a Sergio Dalma hasta la cuarta posición de Eurovisión en 1991.

De la espera de 16 años a convertirse en «Magnífico»

Antes de debutar en Saber y ganar, Escolar ya era un veterano de la televisión, con participaciones en concursos como El Cazador o ¿Quién quiere ser millonario? —donde llegó a ganar 100.000 euros acertando una pregunta al azar— y colaborando en algunos programas de televisión. Sin embargo, su gran sueño era participar en el concurso de Jordi Hurtado, algo que él mismo reconoce que en ocasiones le cerró puertas en otros formatos por su excesiva experiencia televisiva. Cuando finalmente debutó, tardó solo 16 programas en proclamarse ‘Magnífico’, convirtiéndose en el primer hombre en lograrlo en 2026, un hito que le llevó a confesar emocionado: «No sabéis lo orgulloso que estoy».

Un fenómeno poco habitual en ‘Saber y ganar’, pero que sí ocurre en Pasapalabra

Este tipo de oleadas de críticas hacia un concursante concreto no son, ni mucho menos, la norma en Saber y ganar, un formato que se ha caracterizado históricamente por un ambiente mucho más sosegado que otros concursos de la franja. En cambio, sí es un fenómeno muy habitual en Pasapalabra, donde el escrutinio hacia sus concursantes más destacados suele intensificarse en cuanto acumulan protagonismo.

El caso más reciente y sonado es el de Rosa Rodríguez, quien, tras proclamarse ganadora del mayor bote de la historia del concurso, 2.716.000 euros, sufrió tal nivel de acoso en redes sociales que otras ex concursantes del programa, como Marta Terrasa, salieron después públicamente en su defensa. De esta forma, denunciaron que «lo que se ha hecho con ella en redes no tiene nombre».