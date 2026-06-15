La Delegación del Gobierno atribuye a la visita del Papa el retraso del refuerzo policial en Playa de Palma

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, reconoció ante representantes de la Plataforma pel Consens a la Platja de Palma que el refuerzo policial estival de la Policía Nacional procedente de la Península ha llegado este año con retraso respecto a ejercicios anteriores. Así lo manifestó durante una reunión celebrada el pasado jueves, en la que los miembros de la plataforma trasladaron su preocupación por la seguridad ciudadana en Playa de Palma y la proliferación de la venta ambulante ilegal.

Durante el encuentro, Rodríguez explicó que la demora en la incorporación de los agentes se debe a los importantes dispositivos de seguridad desplegados a nivel nacional con motivo de la visita del Papa León XIV. Según indicó, este acontecimiento obligó a redistribuir recursos de la Policía Nacional y a priorizar efectivos en distintos puntos del país.

La comparación con el año pasado centró parte de la reunión. En 2025, el dispositivo especial de verano de la Policía Nacional ya estaba plenamente operativo desde el 1 de junio. Sin embargo, este año los refuerzos han llegado varias semanas después, coincidiendo con el inicio de la temporada alta turística en Playa de Palma.

El delegado del Gobierno explicó que este lunes llegaron los mandos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y que a partir de este martes comenzarán a incorporarse los efectivos destinados a Playa de Palma. Según detalló, desde ese momento se incrementarán de forma notable los controles y patrullas policiales en una de las zonas turísticas más importantes de Mallorca.

No obstante, las explicaciones no convencieron plenamente a los representantes vecinales. Los miembros de la Plataforma pel Consens a la Platja de Palma reclamaron una mayor implicación de la Policía Nacional para combatir la venta ambulante ilegal y reforzar la seguridad ciudadana. «Los vendedores ambulantes africanos ilegales se sienten intocables y más fuertes que nunca. No respetan a la Policía y se piensan que tienen el control total y absoluto de la zona de Playa de Palma. El problema, le guste o no al delegado, es que es verdad», apuntan algunos comerciantes.

Los representantes de la plataforma denunciaron que existe una sensación creciente de impunidad entre los vendedores ambulantes que operan en la zona turística. «No es posible que pasen los zetas de la Policía Nacional por delante de los vendedores ambulantes y estos los saluden y no huyan de ellos», manifestaron durante la reunión.

La entidad considera que el inicio de la temporada turística exige una presencia policial más visible y constante para hacer frente a problemas relacionados con la venta ambulante, el incivismo y la convivencia. Además, reclama una actuación coordinada entre administraciones para preservar la imagen del principal núcleo turístico de Baleares.

Pese a las críticas, Alfonso Rodríguez reiteró el compromiso de la Delegación del Gobierno en Baleares con la seguridad en la zona y aseguró que la llegada de los nuevos efectivos permitirá reforzar significativamente la presencia de la Policía Nacional en Playa de Palma durante los meses de verano.