Sonsoles Ónega, sobre la polémica tras la última entrevista de Noelia Castillo: «Había que darle voz»

El pasado martes 14 de abril, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de El Hormiguero presentada por Pablo Motos. La invitada de la noche era un rostro conocido de la cadena, como es el caso de Sonsoles Ónega.

La presentadora de Y ahora Sonsoles, tras haber ganado el Premio Planeta en 2023 con Las hijas de la criada, publica una nueva novela, titulada Llevará tu nombre. Se trata de la impactante historia de una mujer que no tuvo reparos a la hora de desafiar al destino: «Cuando es expulsada por su madrastra de su familia, la joven recala en el Madrid de 1882», comenzó explicando.

Y fue más allá, a la hora de pronunciarse sobre la trama de esta novela, cuya protagonista es Mada Rivas: «De repente tiene que inventarse una vida y empieza a trabajar para un señor que se está quedando ciego, don Gonzalo. Entonces, ella escribe y lee para él, que es una cosa que siempre me ha parecido como muy romántica».

Sin querer desvelar muchos más detalles, la periodista quiso incidir en algo: «Hay una historia muy bonita de amor, con un conflicto de por medio para Mada Rivas: escribir o enamorarse de ese hombre perdidamente; ya veremos quién gana». Todo ello ambientado en una sociedad en la que las mujeres ni tan siquiera podían firmar con su identidad.

De ahí que Sonsoles Ónega haya escogido ese título para su nuevo libro: «Porque ella quiere ser la voz de todas esas mujeres que no tenían voz». Además, reconoció que le fascina profundizar en épocas pasadas y que se siente muy cómoda con el género histórico: “Creo que la historia es un adorno; igual me lo facilita. Y me lo paso muy bien en las hemerotecas de los periódicos».

La periodista recuerda a su padre, Fernando Ónega, tras su muerte: «Se quedó en la página 152»

Como no podía ser de otra manera, durante su entrevista en El Hormiguero, la periodista se acordó de su padre, fallecido hace unas semanas. Visiblemente emocionada, confesó que no llegó a terminar de leer su nueva novela: «Se quedó en la página 152. Solo pienso que es el último libro que tuvo en sus manos».

Todo ello mientras recordó lo sumamente unida que estaba a él: «Le consultaba todo. Hablábamos cada día varias veces; me tranquilizaba porque era hombre de concilios. Aún sigo pensando cuál sería su opinión sobre las cosas». Y añadió: «De todas formas, lo echo de menos terriblemente cada día… Me tengo que imaginar la respuesta», aseguró.

Sonsoles Ónega se sincera sobre la polémica tras la última entrevista de Noelia Castillo

Al hablar de su padre, Sonsoles Ónega puso un ejemplo de un instante en el que le echó especialmente en falta, y fue con la última entrevista de Noelia Castillo antes de recibir la eutanasia. Algo que, como era de esperar, generó muchísimas críticas.

«No tuve conflicto profesional a la hora de emitirlo, había que darle voz. Ella pide hacerlo en mi programa. Contacta con una redactora que estuvo en Y ahora Sonsoles para dársela a ella», comenzó explicando a los espectadores, bajo la atenta mirada de Pablo Motos.

Y fue más allá: «Yo pensaba mucho en él, que emitió la entrevista de Ramón Sampedro, que se la mandó Ramona Maneiro. Él lo hubiera emitido sin duda; el límite hubiera estado en el morbo. ¿Dónde hubiera dicho que no? En las imágenes que pueden herir. Pero le escuché… Es la última vez que he pensado en él, que me hubiera animado seguro a hacerlo».

La invitada de El Hormiguero aprovechó para lanzar una reflexión: «Ella no quería seguir aquí y quería contar su historia, porque además sentía que le habían quitado el derecho a expresarse públicamente… Y quería que se emitiera antes de morir». Y añadió: «Creo que fue un ejercicio de confianza y de dar soporte desde la televisión a una historia como esta. Es la gran asignatura pendiente de la humanidad, decidir cómo nos despedimos de un mundo al que no decidimos venir».