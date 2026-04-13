¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados del 13 al 16 de abril

Tras la visita del pasado jueves de Ilia Topuria, un gran amigo de Pablo Motos, a El Hormiguero, la próxima semana está llena de grandes actores, periodistas y escritores, cantantes y dos de los nombres más espectaculares de La Velada del Año, el gran evento organizado por Ibai Llanos que se celebrará el próximo mes de julio en Sevilla. Todos ellos estarán en el plató de Antena 3 desde el lunes 13 y hasta el jueves 16 de abril.

Con todos ellos tratará de volver a superar a La Revuelta, su rival de mayor audiencia en su franja horaria. El Hormiguero suele ganar sin problemas en la mayoría de los días de la semana, siendo superado únicamente por eventos deportivos como partidos de la Champions con equipos españoles y los encuentros de la Selección Española.

Lunes, 13 de abril: el regreso de Leo Harlem

El humorista y actor anunció su retirada, aunque en 2026 todavía tiene proyectos por estrenar, como es el caso de la segunda parte de La familia Betenón, la exitosa comedia producida por Atresmedia Cine. La cita está dirigida por Joaquín Mazón y se podrá ver en los cines el próximo día 17 de abril.

Martes, 14 de abril: Sonsoles Ónega y su proyecto más personal

La escritora y periodista vuelve a El Hormiguero para presentar Llevará tu nombre, su nueva novela. En 2023 consiguió ganar el Premio Planeta con Las hijas de la criada, su exitosa novela que ya tiene su adaptación a una serie y que está disponible en Atresplayer. En este nuevo trabajo habla de la historia de una mujer que quiso cambiar su destino viviendo en el siglo XIX.

Además, esta visita llega apenas unas semanas después del fallecimiento de Fernando Ónega, una enorme pérdida para el mundo del periodismo, especialmente para el mundo de la televisión y la radio, habiendo trabajado durante décadas en Antena 3 y Onda Cero.

Miércoles, 15 de abril: Pablo Alborán cruza la frontera con ‘KM0’

Pablo Motos y el cantante malagueño hablarán de la gran gira que comenzará en los próximos días y con la que visitará España y Portugal. Este tour comenzará en el mes de abril en la ciudad de Lisboa y no parará hasta el mes de agosto en Coruña. Pero ahí no acabará, puesto que el cantante viajará hasta México en el mes de octubre, recorriendo las principales ciudades del país azteca en apenas unas semanas.

Jueves, 16 de abril: Grefg y Marta Díaz rompen el silencio sobre ‘La Velada del Año VI’

Los dos creadores de contenido son dos de las voces más conocidas de la generación Z, teniendo millones de seguidores en sus perfiles en redes sociales. David Cánovas, popularmente conocido como Grefg y Marta Díaz. Ambos van a ser dos de los grandes protagonistas de La Velada del Año VI, el exitoso evento de boxeo creado por Ibai Llanos, que se celebrará en Sevilla el próximo 25 de julio.