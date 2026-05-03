El discreto pelotazo del marido de la ministra Aagesen

Más allá del ruido desatado por la corrupción que anega al PSOE los hay quienes, a la chita callando, se lo están llevando crudo de forma mucho más discreta. Por ejemplo, el marido de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, cuya empresa ha aumentado su facturación casi un 106% con ella como alto cargo del Gobierno de Sánchez. Que una sociedad facture más no es motivo de sospecha, pero si la facturación obedece en parte a que Te Consulting House 4 Plus SL, con marca comercial teCH4+, una start up verde constituida en 2014 y con domicilio social en Valladolid que se dedica a la gestión de residuos orgánicos, se ha hinchado a recibir subvenciones del Gobierno de su mujer, la situación es distinta.

El esposo de Aagesen, Diego Fernández-Polanco Íñiguez de la Torre, es cofundador de esta sociedad y figura como administrador único de dicha firma, que cerró 2019 con una cifra de negocio de 839.383 euros, mientras que en 2024 este importe neto ascendió hasta los 1.728.741 euros, lo que supone un aumento de la facturación de más del doble. Asimismo, con respecto al ejercicio anterior, el de 2023, con una cifra de negocio de 553.195,59 euros, el incremento fue de un 212,5%. En este tiempo y bajo el sanchismo consiguió, además, dos subvenciones directas y un préstamo del Ejecutivo del que ella formaba y forma parte como alto cargo. Entre todas, 171.300 euros en ayudas públicas del Gobierno de Sánchez en apenas 11 meses, formando parte ella de ese propio Ejecutivo como número tres de Ribera. Unas ayudas que sirvieron a Fernández-Polanco para seguir desarrollando su negocio y crecer en la facturación. Los hay que se lo han llevado crudo estirando la mano más de lo que permite el Código Penal y los hay que se han servido de la mano de su señora esposa para llevárselo crudo bajo una apariencia de legalidad. Entre unos y otros hay una enorme diferencia, pero todos son hijos del sanchismo.