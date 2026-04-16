Audiencias ayer: Pablo Motos sobrevive al ‘huracán’ del Real Madrid en Champions

La segunda noche de Champions, esta vez con un emocionante Bayern de Munich-Real Madrid ha vuelto a golpear a Pablo Motos y David Broncano. El Hormiguero lideró por la mínima el access prime time y apenas tres décimas le separan del fútbol, mientras que La Revuelta se hunde por completo a su peor dato histórico, demostrando su debilidad.

El liderato del access prime time (el que termina a las 23 h aproximadamente) ha estado tan ajustado que ha habido que recurrir a la foto finish. Movistar Plus+ ha vuelto a destacar con la Liga de Campeones, logrando un enorme 11.6% y 1.424.000 espectadores de media.

Aunque en un brutal resultado para un canal de pago, el dato del martes con el enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el F.C. Barcelona fue más alto (15.8 % y casi dos millones de espectadores) gracias a que sumaron a dos de las aficiones más grandes de nuestro país.

Pablo Motos y los suyos, como siempre destacamos, son los que demuestran mejor aguante con el fútbol, pero eso no impide que lidere por la mínima y con el peor dato conseguido esta temporada. La visita de Pablo Alborán consigue un 11.9 % y 1.511.000 espectadores de media.

Audiencia de ‘La Revuelta’

Lo normal sería que David Broncano y los suyos lograsen el tercer puesto, pero su situación es tan delicada que han perdido en su duelo particular contra La isla de las tentaciones, que ya avisa de que dará guerra en las próximas semanas. El programa de parejas se coloca tercero de access con un 9 % y 1.131.000, mientras que el show de La 1 se despeña en audiencias con un preocupante 8 % y 1.017.000 que debería ser el tema del día en los despachos de RTVE.

Audiencias de todos los programas del ‘access prime time’:

‘El Hormiguero’: 11.9 % y 1.511.000

‘Bayern-Real Madrid’: 11.4% y 1.465.000

‘La isla de las tentaciones’: 9 % y 1.131.000

‘La Revuelta’: 8 % y 1.017.000

‘El intermedio’: 6.8 % y 865.000

‘Horizonte’: 6.2 % y 784.000

‘Cifras y letras’: 5.7 % y 727.000

La razón por la que Broncano sufre más el fútbol

La Revuelta presume de tener un público más joven al que suele ver El Hormiguero, algo que podría ser una ventaja a la hora de vender publicidad. Pero, como TVE no emite anuncios (al menos en teoría), ese tipo de audiencia se ha vuelto en su contra.

Ya es habitual comprobar cómo el programa de La 1 no tiene una audiencia infiel que le abandona cada vez que hay un gran evento, especialmente cuando se trata de fútbol. Cada vez que su emisión coincide con partido de Champions, Copa del Rey o Liga del Real Madrid o el F.C. Barcelona, sus datos caen en picado.

En cambio, Motos y sus hormigas son todo un clásico de la televisión, siendo una cita obligada desde hace años para las familias en sus casas. Eso se ha convertido en una rutina diaria verlo y que le afecte mucho menos el fútbol o que incluso los programas repetidos que emite Antena 3 en Navidad, verano y Semana Santa sigan liderando en su horario.

Audiencias de ‘Mask Singer’ y la final de ‘Top Chef’

El programa de famosos cocineros ha tenido una final muy deslucida, confirmando que no era el espacio revelación que TVE pensaba que tenía en su programación. El efecto de Belén Esteban no ha servido de nada y Mask Singer ha liderado sin problemas, aunque con bajada importante respecto a su estreno hace una semana.

‘Mask Singer: Adivina quien canta’: 12.3 % y 831.000

‘Top chef: Dulces & famosos’: 9.7 % y 616.000

‘First dates: Gourmet’: 9 % y 589.000

‘Ex.la vida después: De las adicciones’: 5.5% y 439.000

‘El objetivo: Trump, al límite: Guerra contra todo’s:5 % y 314.000