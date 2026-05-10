La camiseta especial que el FC Barcelona lucirá esta noche contra el Real Madrid: qué significa y quién es la protagonista

El patrocinio del FC Barcelona con Spotify cuenta con una de sus campañas estrella en los Clásicos. En los últimos duelos ante el Real Madrid, el conjunto culé ha lucido diferentes camisetas especiales inspiradas en conocidos artistas musicales. Después de Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía o Drake; la elegida para el partido que se disputa este domingo en el Camp Nou es la estadounidense Olivia Rodrigo. El equipo masculino del FC Barcelona lucirá un logo con las iniciales de la cantante en la parte frontal de su camiseta.

No serán los primeros en hacerlo, ya que el equipo femenino ya ha portado esta elástica conmemorativa en su partido de la Liga F ante el Levante. La cantante y actriz de 23 años ha realizado diversos actos en la ciudad y con el club. Olivia Rodrigo visitó al equipo femenino esta semana y ha aprovechado el impulso mediático de esta alianza comercial con el Barça y Spotify para agotar las entradas de sus dos conciertos previstos para 2027 en la Ciudad Condal y ampliar a dos fechas más. Olivia Rodrigo, como otros artistas protagonistas en pasados Clásicos, estará este domingo en el palco del Camp Nou junto a otras personalidades.

Un partido en el que el conjunto culé puede proclamarse campeón tanto si vence como si consigue un empate ante el Real Madrid. Los merengues llegan al Camp Nou después de una semana marcada por el incidente entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni. Los de Arbeloa tratarán de impedir que el Barça cante al alirón en el Clásico, aplazando una jornada más el título de Liga que levantará el equipo catalán salvo sorpresa mayúscula.

Quién es Olivia Rodrigo, protagonista de la camiseta del Barcelona

La elegida para suceder a Ed Sheeran como artista en aparecer en la camiseta del FC Barcelona para el Clásico es la estadounidense Olivia Rodrigo. Las siglas «OR» de sus iniciales aparecerán en la parte frontal de la elástica culé, en un encuentro que puede pasar a la historia como en el que los locales levantaron su vigesimonovena Liga. Con 23 años, la cantante y actriz se convertirá en la más joven en aparecer en esta campaña promocional del FC Barcelona con Spotify.

Olivia Rodrigo saltó a la fama, como muchas de las artistas pop surgidas en Estados Unidos en este siglo, de la factoría de las series Disney. Nacida en California en 2003, Olivia Rodrigo está protagonizando una meteórica carrera musical que arrancó en 2021. Su álbum debut ‘SOUR’, lanzado ese mismo año, le llevó a ganar su primer premio Grammy.

La californiana ha conseguido hacerse un hueco en el Top 50 de artistas más escuchados de Spotify, y su promoción junto al FC Barcelona se enmarca dentro de la campaña para el lanzamiento de su tercer álbum de estudio (‘You Seem Pretty Sad for a Girl so in Love’ en junio de este año. «Ver mi logotipo en una camiseta del FC Barcelona para el Clásico, ni siquiera sé cómo asimilarlo», declaró la cantante de pop en la presentación de la camiseta. Olivia Rodrigo regresará a Barcelona el próximo año como parada de su gira internacional.