Convocatoria del Real Madrid contra el Barcelona: Mbappé no viaja al Clásico

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Barcelona en el Clásico tiene como gran ausencia a Mbappé. El francés no se ha recuperado a tiempo y no viaja a la Ciudad Condal La novedad es la presencia en la lista de Tchouaméni. El mediocentro francés ha sido multado con 500.000 euros tras su pelea con Valverde en el vestuario de Valdebebas, pero no ha sido castigado deportivamente. El centrocampista, por lo tanto, estará en el Camp Nou y, posiblemente, será titular.

También hay que destacar que a la convocatoria del Real Madrid regresa Courtois. En condiciones normales, esta habría sido la gran noticia de la lista para el Clásico, pero últimamente en la entidad madridista nada es normal. No obstante, se debe destacar que el belga será titular en la portería madridista.

Por otro lado, además de Mbappé, Arbeloa tiene siete bajas para este encuentro. Rodrygo, Mendy, Carvajal, Güler, Militao y Valverde, que es el último en llegar a la enfermería tras el grave incidente vivido con Tchouaméni que le provocó un traumatismo craneoencefálico que le tendrá entre 10 y 14 días de reposo. Tampoco viajará a Barcelona Dani Ceballos, que está apartado por decisión técnica. En cuanto a los canteranos, Arbeloa ha citado a Thiago Pitarch, César Palacios, Cestero, David Jiménez y Sergio Mestre, que es el tercer portero.

Un Clásico lleno de polémica

El Real Madrid llega a este Clásico contra el Barcelona más pendiente de lo que está sucediendo en Valdebebas entre sus jugadores. Las últimas semanas han sido frenéticas y muy tristes para la entidad madridista. El último episodio ha sido el más grave, ya que la pelea que protagonizaron Valverde y Tchouaméni acabó con el uruguayo en el hospital tras golpearse la cabeza con una mesa.

«Os tengo que decir dos cosas. Primero, que estoy muy orgulloso de la contundencia, rapidez y transparencia con la que ha actuado el club. Y dos, que los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, asumido las consecuencias de lo que han hecho y pedido perdón a la afición, al club y al vestuario. A mí, con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública porque no se lo merecen ninguno de los dos. Ni Fede Valverde, ni Aurélien Tchouaméni Por lo que han hecho por este club durante tantos años, y lo he sentido yo como aficionado, por estos cuatro meses, por lo que me han demostrado día a día los dos. Por su compromiso, su esfuerzo, el amor por esta camiseta… yo no lo voy a olvidar», aseguró Arbeloa.

Convocatoria del Real Madrid