Olivia Rodrigo será la protagonista en la camiseta del Barcelona en el Clásico

Olivia Rodrigo será la artista musical que aparecerá en el centro de la camiseta del Barcelona en el Clásico del próximo domingo 10 de mayo contra el Real Madrid en el Camp Nou. La artista estadounidense coge el relevo de estrellas de la música como Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake. También aparecerá en la camiseta del Barcelona femenino pocos días antes en un duelo de la Liga F el 6 de mayo contra el Levante.

La camiseta del Barcelona para el Clásico del 10 de mayo contra el Real Madrid ya tiene logotipo. Será Olivia Rodrigo la cantante que aparecerá en el frontal de la camiseta culé con sus iniciales. Era un secreto a voces y este viernes 1 de mayo se ha hecho oficial.

Un Clásico en el que el Barcelona podría cantar el alirón como campeón de Liga o llegar ya con el trofeo en sus manos. Todo dependerá de lo que ocurra este fin de semana. El conjunto blaugrana juega en Pamplona ante Osasuna y una victoria le dejaría acariciando el título. Si el Real Madrid tropieza el domingo en campo del Espanyol, ya será campeón. Si no, los de Hansi Flick tendrán que esperar al Clásico para cantar el alirón venciendo al eterno rival.

Olivia Rodrigo será la protagonista del Barcelona en el Clásico

«Spotify llevará a la camiseta del Barça una de las voces más destacadas de la música contemporánea con motivo del próximo Clásico del 10 de mayo, el mayor escenario futbolístico del mundo. Será la de la artista ganadora de varios Grammy y superestrella global Olivia Rodrigo, una de las cantantes pop más celebradas de su generación, que supera los 50 millones de oyentes mensuales en Spotify y cuenta con 9 canciones dentro del Spotify Billions Club —el selecto grupo de temas con más de mil millones de reproducciones», explica el Barcelona en un comunicado oficial sobre este acuerdo.

«Con esta acción de marca que dará la vuelta al mundo y de la que será testigo una audiencia millonaria, Olivia se convertirá en la artista más joven en aparecer en la camiseta del Barça en el marco del acuerdo entre el FC Barcelona y Spotify. Además, este evento tendrá lugar justo unas semanas antes de que lance su tercer álbum de estudio, previsto para el próximo 12 de junio, titulado you seem pretty sad for a girl so in love», añadió la entidad azulgrana.

«Para convertir este cambio de logotipo en todo un evento musical —como ya ocurrió con Travis Scott—, Spotify traerá a Olivia Rodrigo a Barcelona para ofrecer una actuación especial que tendrá lugar la noche del 8 de mayo en un lugar emblemático de Barcelona transformado en escenario musical. Un concierto privado exclusivamente para los ‘Livies’ —así es como se denominan sus fans— que recibirán una invitación de parte de Spotify, seleccionados según sus escuchas en el servicio de audio en streaming más popular del mundo», definió el Barça en este comunicado oficial.

La emoción de la artista americana Olivia Rodrigo es máxima después de conocer esta noticia: «Ver mi logotipo en una camiseta del FC Barcelona para el Clásico, ni siquiera sé cómo asimilarlo. Ha sido muy divertido ver cómo tomaba vida esta camiseta y crear toda una colección de ropa con Spotify y el Barça. Además, poder actuar para los fans que me escuchan desde el primer día, en una ciudad como Barcelona, será algo muy especial. Esto lo es todo para mí. Tengo muchas ganas de verlos».