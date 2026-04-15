Sorpresa en las audiencias de ayer, 14 de abril: ni ‘La Revuelta’ ni ‘El Hormiguero’ lideran

Batacazo tremendo, aunque esperado, el que han sufrido dos de los principales programas de la televisión como son El Hormiguero y La Revuelta. En un martes normal, lo esperado es que Pablo Motos liderase con su entrevista a Sonsoles Ónega, mientras que Broncano hubiera tenido que pelear con La isla de las tentaciones por el segundo puesto, pero no ha sido así.

Las audiencias de ayer, martes 14 de abril, han estado marcadas por el fútbol, que una vez más ha complicado la vida a las televisiones en abierto. El encuentro de cuartos de final de la Champions League que enfrentaba al Atlético de Madrid y al F.C. Barcelona ha roto todos los esquemas.

El encuentro entre los dos equipos españoles ha reunido al 15.8 % de la audiencia que veía la televisión entre las 21:00 h y las 23:00 h. Eso se traduce en 1.957.000 espectadores de media durante las dos horas de duración. Se trata de un dato enorme para Movistar Plus+, que recordemos es una plataforma de pago solo consigue pelear con las grandes cadenas en abierto con eventos de este tipo.

Motos es el que menos sufre el efecto fútbol

Como es habitual, el programa de Antena 3 consigue retener mejor a su audiencia en los días de partido, consiguiendo esta vez quedarse muy cerca del 13 % (12.9 % de share y 1.646.000 televidentes). En cambio, las malas noticias son para Broncano, que se ha quedado por debajo del doble dígito y vuelve a ser el que más pierde.

La Revuelta (9.4 % y 1.198.000) sigue sufriendo mucho más que su rival y todavía le queda el partido a vida o muerte del Real Madrid esta noche contra el Bayern de Munich. La eliminatoria exige que los blancos vuelvan a tener una noche de remontada, por lo que la audiencia de Movistar Plus+ podría ser todavía más alta.

Tampoco ha sido buena noche la de este martes para La isla de las tentaciones. La nueva edición del programa de parejas se estrenó el lunes con más de un 10 % de cuota y peleando con La Revuelta por el segundo lugar. En cambio, ayer se hundió hasta el 8.1 % y 1.036.000 espectadores. Ni el efecto de ser telonero de Supervivientes le sirvió para resistir al fútbol.

Noticia en elaboración.