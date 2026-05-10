Las comunidades autónomas que tendrán puente el 15, 27 y 30 de mayo: es oficial y el Gobierno lo ha confirmado

Mayo destaca por ser el mes en el que se celebra el Día del Trabajo nada más comenzar, pero lo cierto es que también deja otros días marcados en rojo en el calendario y algunos incluso van a permitir hacer puente de nuevo antes de que llegue el verano. Mucha gente suele pensar que, una vez pasado el festivo del 1 de mayo, ya no quedan más descansos importantes hasta las vacaciones, pero este año no será exactamente así. El calendario laboral de 2026 incluye otras fechas que tendrán efecto en distintas partes de España, aunque no de la misma manera en todas las comunidades.

Los días señalados son el 15, el 27 y el 30 de mayo. Ninguno funciona como festivo nacional para todo el país, pero sí afectarán a millones de personas dependiendo del municipio o de la comunidad autónoma donde trabajen. En algunos casos habrá puente de tres días; en otros, el festivo caerá entre semana o coincidirá directamente con sábado. Por eso, antes de organizar viajes o escapadas, conviene revisar bien qué calendario se aplica en cada zona. De hecho, en mayo suele ocurrir bastante que una misma fecha sea laborable en una ciudad y festiva en otra situada apenas a pocos kilómetros.

Las comunidades autonómas que tendrán puente el 15, 27 y 30 de mayo

El viernes 15 de mayo será el día con más impacto dentro del calendario laboral de mayo. Ese día se celebra San Isidro Labrador, patrón de Madrid y una figura muy ligada también al campo y al mundo agrícola. Precisamente por eso, no sólo se festeja en la capital, sino también en bastantes municipios españoles que mantienen esta jornada dentro de sus fiestas locales.

La ventaja este año es clara ya que cae en viernes. Eso hará que en todas esas localidades se forme automáticamente un segundo puente de mayo que como el del Día del Trabajador será tres días, algo que muchos aprovecharán para salir de viaje o descansar un poco antes del verano.

Madrid volverá a ser el principal punto de celebración. Como ocurre cada año, durante esas fechas la ciudad suele llenarse de conciertos, actividades al aire libre, verbenas y actos tradicionales repartidos por distintos barrios. La Pradera de San Isidro volverá a concentrar buena parte del ambiente festivo, con puestos de comida, rosquillas, limonada y miles de personas vestidas de chulapos y chulapas.

Además de Madrid capital, también tendrán festivo otros municipios madrileños que han incluido San Isidro dentro de sus dos jornadas locales de 2026. Algunos de los más conocidos son Alcobendas, Colmenarejo o Morata de Tajuña, aunque la lista cambia cada año según lo aprobado por cada ayuntamiento.

Y fuera de Madrid también habrá municipios donde el 15 de mayo será no laborable. En varias zonas rurales de Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón o País Vasco todavía se mantiene esta tradición, sobre todo en localidades donde el santo sigue teniendo un vínculo importante con las labores agrícolas. En cambio, donde San Isidro no figure como festivo local, el viernes 15 de mayo será un día completamente normal.

Ceuta y Melilla tendrán festivo

La siguiente fecha destacada llegará el miércoles 27 de mayo. Ese día será festivo en Ceuta y Melilla por la Fiesta del Sacrificio, conocida también como Eid al-Adha. Se trata de una de las celebraciones más importantes dentro del calendario islámico y tiene un peso muy importante en ambas ciudades autónomas. La festividad recuerda la devoción de Abraham y coincide además con el final de la peregrinación a La Meca.

En este caso no habrá puente automático porque la fecha cae en miércoles. Aun así, muchas personas aprovecharán para descansar o incluso enlazar varios días libres si pueden pedir vacaciones antes o después. Al tratarse de un festivo propio de Ceuta y Melilla, el resto de comunidades autónomas mantendrán una jornada laboral normal ese día.

Canarias celebrará su día grande

El otro festivo importante llegará el 30 de mayo con el Día de Canarias. Es una jornada autonómica oficial en todo el archipiélago y recuerda la primera sesión del Parlamento de Canarias celebrada en 1983. En las islas suele ser una fecha bastante señalada y cada año vienen acompañadas de actividades culturales, conciertos, muestras gastronómicas y actos tradicionales organizados por ayuntamientos y cabildos.

El problema esta vez es que el 30 de mayo caerá en sábado. Eso hará que muchos trabajadores no noten apenas diferencia dentro de su calendario habitual, especialmente quienes ya descansan durante el fin de semana. Aun así, sí tendrá impacto en personas que trabajen por turnos, en comercios abiertos en sábado o en sectores donde la actividad laboral continúa durante todo el fin de semana.

Qué zonas tendrán realmente puente en mayo

De las tres fechas marcadas en el calendario, el único puente claro será el del 15 de mayo y sólo en los municipios donde San Isidro aparezca oficialmente como festivo local. El 27 de mayo permitirá descansar en Ceuta y Melilla, aunque al caer en mitad de semana no generará puente automático. Mientras, el Día de Canarias seguirá siendo festivo autonómico el 30 de mayo, pero al coincidir con sábado tendrá menos efecto sobre el calendario laboral que otros años.