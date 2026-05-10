Avance de ‘Una nueva vida’ de hoy, 10 de mayo: Ferit pone fin a su relación con Diyar
No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 3 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Diyar no duda un solo segundo en hacer saber a Ferit que le necesita. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que el joven ya ha tomado la decisión de romper su relación con ella, puesto que sigue completamente enamorado de Seyran. ¡Es algo que no puede evitar, a pesar de todo lo que han vivido!
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar cada domingo en Antena 3 han podido ver cómo Diyar acaba herida por culpa de Sinan, por lo que Ferit no duda un solo segundo en llevarla a la mansión de los Korhan para protegerla. Seyran, por su parte, no puede evitar pensar que se trata de un plan para salirse con la suya, y es estar cerca de Ferit, a como dé lugar. Betül tiene muchísimo miedo de que Ohran le pida una prueba de paternidad, por lo que acude al verdadero padre del bebé que está esperando para que se someta a una prueba y, de esta forma, poder intercambiarlas.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de Una nueva vida que se emite hoy, domingo 10 de mayo?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a poder ver cómo Seyran no cree que Sinan haya sido capaz de disparar a Diyar. Es más, está cada vez más convencida de que ella lo ha preparado todo para irse a vivir a la mansión y, de esta forma, proteger su relación con Ferit.
En cuanto a Betül, dice a Orhan que van a hacerse la prueba de paternidad para que los Korhan dejen de desconfiar, de una vez por todas, de su embarazo. La familia está inmersa en una situación verdaderamente comprometida, puesto que su empresa está en una crisis sin precedentes. ¡Pueden perderlo todo!
Por fortuna para todos, Sinan es detenido por la policía. Lo más sorprendente de todo es que asegura que él no ha disparado a Diyar, ni mucho menos. Dadas las circunstancias, Ferit no tiene dudas a la hora de poner fin a su relación con Diyar. ¡Ha llegado el momento de dar ese paso! No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias), en Antena 3.
