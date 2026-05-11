Los 17 turistas de Estados Unidos a bordo del crucero MV Hondius afectado por un borte de hantavirus vuelan ya de regreso a casa. Los norteamericanos han sido los últimos en salir este domingo del barco, fondeado en el puerto de Granadilla, y del aeropuerto de Tenerife Sur. Este lunes saldrán los últimos pasajeros del barco. Un segundo avión holandés (el crucero es de bandera holandesa) trasladará mañana por la mañana a los ciudadanos descolgados de Argentina, Japón, Alemania, Grecia y Bélgica que quedan en el buque todavía. Por la tarde, un avión procedente de Australia recogerá a los pasajeros de Australia y Nueva Zelanda. Así terminará, este lunes, el operativo en Tenerife, mucho más tarde de lo que pidió el Gobierno de Canarias (CC-PP). Desembarcados todos los pasajeros, el MV Hondius, con los 39 miembros de la tripulación a bordo, zarpará hacia Países Bajos.

El último avión que ha salido de Tenerife este domingo, con los 17 estadounidenses, es un aparato medicalizado. Aterrizará en la Base Offutt de la Fuerza Aérea, en Omaha, Nebraska. Desde ahí, las 17 personas serán trasladadas al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska, en la propia Omaha, uno de los centros de cuarentena más avanzados del país.

El hantavirus en EEUU

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) es la principal agencia federal de salud pública encargada de la detección y gestión de crisis sanitarias. Los CDC decretaron el confinamiento obligatorio de estas 17 personas sin un plazo definido de aislamiento. Estados Unidos, a través de los CDC, desplegó en Tenerife, hace un par de días, un equipo de epidemiólogos y profesionales médicos para, según informó el gobierno norteamericano, «evaluar el riesgo de exposición de cada pasajero y formular recomendaciones sobre el nivel de monitoreo requerido». Ese trabajo se está haciendo durante el largo vuelo trasatlántico hasta llegar a Nebraska. En la Base Offutt de la Fuerza Aérea otro equipo está preparado para examinar a los 17 pasajeros nuevamente.

La crisis del hantavirus y el desembarco de los pasajeros en Tenerife se ha seguido con sumo interés en Estados Unidos, como en todo el mundo. Numerosos medios de comunicación y las principales cadenas han informado en directo desde el puerto de Granadilla. Han sido decenas de medios de todo el planeta los que llevan apostados, desde hace 48 horas, en este puerto secundario y hasta ahora casi desconocido de esta isla canaria.

Los CDC de Estados Unidos están elaborando directrices de seguimiento del hantavirus para remitirlas a los departamentos de salud estatales y locales del país. En Nueva Jersey, dos personas que estuvieron en contacto con un pasajero del MV Hondius infectado están bajo vigilancia. Estas dos personas estuvieron en contacto con el pasajero durante un vuelo en el que coincidieron después de que la persona infectada desembarcara del crucero.

Trump: «Situación controlada»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en las últimas horas: «Parece que tenemos la situación muy bien controlada porque [los CDC] conocen muy bien ese virus. Ha estado circulando desde hace tiempo y no se transmite fácilmente, a diferencia del covid». Trump coincide así con el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros Adhanon. Pese al mensaje tranquilizador de ambos, nada apunta a un acercamiento de Estados Unidos a la OMS. Trump ha descartado expresamente volver a la organización, que abandonó en enero de este año.

El director de la OMS ha reiterado este domingo en Tenerife varias veces: «Estamos seguros. El hantavirus no es el covid». La OMS está de nuevo en el ojo del huracán por haber reaccionado tarde a una situación, la del crucero MV Hondius, que estalló hace un mes con el primer fallecido a bordo. Quizá por eso, Adhanon ha estado en Tenerife más bien esquivo con la prensa internacional, flanqueado y cubierto siempre, al quite, por la ministra de Sanidad, Mónica García, que aspira, según diversos medios, a un puesto relevante en la organización cuando deje el gobierno de Pedro Sánchez.

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha puesto en alerta a todo el mundo, apenas 6 años después de la pandemia de covid. Hasta ahora, hay tres muertos. Uno de los fallecidos se encuentra aún en el buque.