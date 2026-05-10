El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres fallecidos y seis casos confirmados, ha llegado sobre las 6:30 horas de este domingo a aguas de Tenerife. La embarcación fondea ya en el puerto de Granadilla de Abona, donde desembarcarán todos los pasajeros y parte de la tripulación. Una vez concluyan las operaciones sanitarias y logísticas, el barco continuará su ruta con destino a Países Bajos.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha ordenado la acogida del crucero por motivos de seguridad y asistencia médica, pese a la oposición inicial del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Horas antes de la llegada del barco, Clavijo había advertido de que no permitiría el desembarco de los pasajeros si no se garantizaba su salida de la isla a lo largo del mismo domingo.

Los protocolos de control y seguimiento sanitario continúan activos para evaluar el estado de pasajeros y tripulantes tras el desembarco en Canarias. La llegada del crucero ha obligado a activar un operativo especial en Tenerife para coordinar el traslado, atención médica y control epidemiológico de las personas afectadas o en observación.