Última hora del barco con hantavirus, en directo: evacuación del MV Hondius en Canarias, reacciones y españoles contagiados hoy
Sigue la última hora del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius y su llegada a Canarias hoy, 10 de mayo de 2026
Así será el traslado a Madrid de los pasajeros del crucero con hantavirus
El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres fallecidos y seis casos confirmados, ha llegado sobre las 6:30 horas de este domingo a aguas de Tenerife. La embarcación fondea ya en el puerto de Granadilla de Abona, donde desembarcarán todos los pasajeros y parte de la tripulación. Una vez concluyan las operaciones sanitarias y logísticas, el barco continuará su ruta con destino a Países Bajos.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha ordenado la acogida del crucero por motivos de seguridad y asistencia médica, pese a la oposición inicial del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Horas antes de la llegada del barco, Clavijo había advertido de que no permitiría el desembarco de los pasajeros si no se garantizaba su salida de la isla a lo largo del mismo domingo.
Los protocolos de control y seguimiento sanitario continúan activos para evaluar el estado de pasajeros y tripulantes tras el desembarco en Canarias. La llegada del crucero ha obligado a activar un operativo especial en Tenerife para coordinar el traslado, atención médica y control epidemiológico de las personas afectadas o en observación.
Un psiquiatra del Comisionado de Salud Mental acompaña en el autobús a los españoles del MV Hondius
Un psiquiatra del Comisionado de Salud Mental está acompañando en el autobús que les ha llevado al aeropuerto de Tenerife Sur a los españoles que han bajado del crucero MV Hondius, fondeado desde las 06.30 horas de este domingo en el puerto de Granadilla (Tenerife).
El desembarco de los primeros pasajeros ha comenzado a las 09.40 hora local –10.40 hora peninsular– con la salida del barco de los catorce ciudadanos españoles hacia el aeropuerto Tenerife Sur en autobuses de la UME.
El operativo se ha iniciado después de que los profesionales de Sanidad Exterior confirmaran a primera hora que tanto el pasaje como la tripulación continúan asintomáticos. El protocolo establece que los pasajeros vayan desembarcando de forma escalonada utilizando una mascarilla FP2 como medida preventiva adicional y con los objetos personales.
El Ejércuto británico envía personal médico y ayuda en paracaídas a Tristán de Acuña
El Ejército de Reino Unido ha llevado a cabo una operación para brindar suministros médicos en paracaídas a Tristán de Acuña, una de las paradas del crucero MV Hondius, tras confirmarse que un ciudadano británico en este archipiélago podría haber contraído el hantavirus.
El Gobierno británico ha precisado en un comunicado difundido este domingo que un equipo «especializado» de las Fuerzas Armadas ha efectuado «un audaz salto en paracaídas» para hacer la entrega de ayuda médica «de emergencia» a este archipiélago situado en el sur del océano Atlántico y que no cuenta con pista de aterrizaje.
Se trata del territorio de ultramar habitado más remoto de Reino Unido y usualmente sólo es accesible en barco.
El equipo, compuesto por seis paracaidistas y dos médicos militares, ha efectuado el salto desde un avión A400M de la Real Fuerza Aérea británica mientras que se ha lanzado «casi simultáneamente» suministros de oxígeno y otro tipo de material médico.
Comienza el desembarco de los pasajeros españoles del MV Hondius
El desembarco de los primeros pasajeros del crucero MV Hondius, fondeado desde las 06.30 horas de este domingo en el puerto de Granadilla (Tenerife), ha dado comienzo sobre las 10.40 horas con la salida del barco de los catorce ciudadanos españoles.
En este sentido, el operativo se ha iniciado después de que los profesionales de Sanidad Exterior confirmaran a primera hora que tanto el pasaje como la tripulación continúan asintomáticos.
Así, el protocolo establece que los pasajeros vayan desembarcando de forma escalonada utilizando una mascarilla FP2 como medida preventiva adicional y con los objetos personales mínimos necesarios.
Además, lo harán según la disponibilidad de los vuelos en pista y de los distintos operativos internacionales de repatriación que se han previsto para cada país.
Una vez en tierra, los pasajeros se han subido a un autobús de la UME que les llevarán directamente a pie de pista, donde, en el caso de los españoles, cogerán el avión desplegado por el Gobierno para trasladarles hasta Madrid.
Eduardo Inda: «En esas llegó Mónica García para advertir que España estaba encantada de comerse el hantavirus»
«Algún negociete oculto debe haber detrás de una decisión que no tiene ni pies ni cabeza, que atenta contra la lógica más elemental y que constituye un suicidio para el propio Gobierno de España. Alguien les debería explicar que la verdadera caridad empieza por uno mismo. Adoptar el rol de buen samaritano es muy recomendable en términos morales siempre y cuando, eso sí, no te cueste la propia vida o te provoque la ruina, como bien puede acabar ocurriendo a los ciudadanos de Canarias», explica el director de OKDIARIO en su artículo de este domingo.
¿Por qué se eligió el puerto de Granadilla para el fondeo del Hondius?
El puerto de Granadilla ha sido elegido por razones prácticas y logísticas. En un interesante reportaje de Canarias7 se explica así: «Al tratarse de un recinto portuario todavía en fase de finalización, su uso es limitado, lo que permite controlar con gran efectividad las entradas y salidas de personas. A ello se suma su ubicación estratégica: apenas diez minutos separan las instalaciones del aeropuerto sur de Tenerife, lo que facilita el traslado del centenar y medio de ocupantes del buque hacia sus países de origen».
¿Qué pasará con los pasajeros españoles?
Los 14 ciudadanos españoles que viajan a bordo, que serán trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Española hasta Madrid, junto a un epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud en África, considerado contacto estrecho y que también será derivado al hospital Gómez Ulla.
El embajador de Países Bajos dice que sus compatriotas están «bien» y desean salir «lo antes posible»
El embajador de Países Bajos, Roel Nieuwenkamp, ha afirmado este domingo que los ciudadanos neerlandeses que se encuentran a bordo del ‘MV Hondius’, fondeado en el puerto de Granadilla (Tenerife), se encuentran «bien» y quieren salir «lo antes posible».
En declaraciones a los periodistas desde el propio puerto industrial ha indicado que ha hablado con algunos y el propio «líder» de la expedición y la «atmósfera es buena», al tiempo que ha confirmado que cuando finalice el operativo este lunes, a las 19.00 horas, el barco se desplazará hasta Países Bajos con parte de la tripulación y se va a «desinfectar allí».
Manuel Domínguez carga contra Sánchez: «Es una absoluta falta de respeto»
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y dirigente del PP, Manuel Domínguez, ha cargado esta mañana con dureza contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por imponer el fondeo prolongado del crucero del hantavirus MV Hondius en Tenerife, denunciando una «absoluta falta de respeto, una deslealtad y un riesgo innecesario» hacia las instituciones canarias.
«El Gobierno de España, una vez más, vuelve a obligarnos a tomar una decisión contraria a lo que opinamos desde el Gobierno de Canarias», ha afirmado Domínguez, quien ha repasado la sucesión de imposiciones del Ejecutivo central desde el inicio de la crisis: primero intentaron obligarles a recibir a un pasajero grave, luego forzaron el atraque del buque y ahora prolongan el fondeo por la falta de aviones para evacuar a los pasajeros.
El vicepresidente canario ha hecho una comparación especialmente reveladora: «Si esto fuese en Cataluña, si esto fuese en el País Vasco, estoy convencido de que hubiese habido negociación, informes y medidas de colaboración. Sin embargo, como es Canarias, una vez más nos vemos en esta situación».
Domínguez ha rechazado cualquier acusación de insolidaridad y ha dejado clara la prioridad del Gobierno canario: «Ante todo lo que podamos estar viviendo, primero están los canarios y en este caso primero están los tinerfeños. Tenemos que velar por la seguridad y la salud de nuestra gente y no podemos permitir que se asuma ni un solo riesgo».
El vicepresidente ha propuesto además una solución concreta al problema de los aviones: «Hemos pedido que el propio Gobierno de España ponga algún avión más. No tiene sentido que vuelen aviones casi vacíos y que el resto de pasajeros tenga que esperar».
Sanidad Exterior confirma que el pasaje del MV Hondius sigue asintomático y continúa el operativo
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que los profesionales de Sanidad Exterior que han accedido a las 07.30 horas de este domingo al MV Hondius, que permanece fondeado en el Puerto de Granadilla (Tenerife), han podido confirmar que todo el pasaje y tripulación del buque sigue asintomático.
García ha resaltado que los españoles serán los primeros en ser evacuados, puesto que el avión que se ha habilitado para ellos ya está preparado en el recinto aeroportuario para despegar a Madrid.
La segunda nacionalidad que será evacuada será Países Bajos, en cuyo avión también transportará a ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación; mientras que posteriormente se irán confirmando los siguientes vuelos previstos para este domingo (Canadá, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos).
De igual modo, la ministra ha afirmado que la previsión es que el último vuelo sea el de Australia en la jornada de este lunes con seis personas.
TVE moviliza a sus ‘expertos’ habituales para blanquear la imagen del Gobierno con el hantavirus: «Una respuesta muy eficiente»
El canal 24 Horas de TVE ha desplegado durante las últimas horas un nutrido desfile de expertos que han coincidido en elogiar la gestión del Gobierno con el crucero del hantavirus, calificándola de «muy eficiente» y «bien coordinada», en abierto contraste con las duras críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha denunciado públicamente el «desdén y el desprecio» del Ejecutivo hacia las instituciones canarias. «La noticia magnífica es que ninguno de los pasajeros del Hondius presenta síntomas de hantavirus», ha llegado a decir el presentador.
Feijóo lleva el hantavirus a la recta final de campaña andaluza
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, utilizará la crisis del hantavirus en la recta final de la campaña andaluza para contraponer la «mala gestión» del Gobierno de Pedro Sánchez con la «buena gestión» que, a su juicio, puede exhibir el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, según han indicado a Europa Press fuentes populares.
«Si en este momento hubiera un problema sanitario en España, ¿a quién van a querer los españoles al frente? ¿A Mónica García o a Juanma Moreno?», se preguntan desde el equipo de Feijóo. A su entender, «cuando vienen mal dadas, la gente quiere experiencia de gestión» y ahí el PP puede presumir de «la solidez» de su candidato. «En la gestión crecemos», subrayan las mismas fuentes.
El Gobierno ninguneó la petición de Clavijo de que el Hondius no esté fondeado más de 24 horas
La ministra de Sanidad ha desvelado una novedad importante respecto al operativo de desembarco del Hondius que aclara el motivo del enfado del presidente canario, Fernando Clavijo. Mónica García ha revelado que el último vuelo con repatriados partirá mañana por la tarde hacia Australia. Eso significa que el Hondius está fondeado en Tenerife más de las 24 horas que había reclamado Clavijo.
«No vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro a los tinerfeños y los canarios», afirmó Clavijo.
El motivo del enfado de Clavijo: el último vuelo saldrá mañana por la tarde y el Hondius estará más de 24 horas fondeado
La ministra Mónica García ha afirmado que el último vuelo con pasajeros del Hondius saldrá a Australia mañana por la tarde, precisamente a lo que se oponía el presidente canario, Fernando Clavijo.
Clavijo, tildó poco antes de la medianoche de «desprecio» a las autoridades canarias la decisión del Gobierno central de permitir que el buque prolongue su estancia en aguas del Puerto de Granadilla, de manera que siga fondeado previsiblemente hasta al menos el lunes a pesar de que la salida del pasaje y parte de la tripulación se pueda hacer el domingo.
Tras esas palabras de Clavijo, llegó la resolución de la Dirección General de Marina Mercante imponiendo la entrada del buque en el puerto, que es de titularidad estatal. En el texto de la misma se abre también la puerta a que finalmente el barco pueda atracar y no solo ser atendido en fondeo.
Marina Mercante decidió de madrugada «imponer» la operación en Granadilla, que podría incluir atraque o remolque
La Marina Mercante decidió anoche «imponer» la operación en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, que podría incluir no solo el fondeo, sino el atraque o incluso el remolque del buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, según consta en una resolución firmada este domingo por la directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco.
La resolución asegura textualmente que ha decidido «imponer la acogida del buque MV Hondius en el puerto de Granadilla, Tenerife, ya sea mediante fondeo o mediante atraque, como se decida por las autoridades responsables del operativo sanitario que se aplicará a las personas que se encuentran en el buque».
Los servicios sanitarios de inspección abordan el Hondius
Los servicios de Sanidad Exterior han abordado el crucero MV Hondius para evaluar la situación sanitaria tras la detección de un brote de hantavirus Andes a bordo.
Varios aviones esperan ya en el aeropuerto de Tenerife para repatriar a pasajeros del Hondius
El reparto de pasajeros y nacionalidades que partirán en otros vuelos de cada país son los siguientes:
Países Bajos: 6. Pasarán una cuarentena supervisada.
Alemania: 6. Irán a centros especializados.
Francia: 5. Pasarán un protocolo estricto.
Bélgica: 2. Se seguirá la evolución de su riesgo.
Irlanda: 2.
Estados Unidos: 17. Volarán a la base de Nebraska.
Reino Unido. 22. Ingresarán en hospitales.
RescUE: programa de la UE para desplazar a países de origen que no hayan mandado avión.
Quedarán 39 pasajeros por embarcar en aviones, 38 filipinos y un argentino.
Clavijo intentó impedir el fondeo del Hondius al ver que peligraba la sanidad de Canarias
A pocas horas de la llegada del buque al Puerto de Granadilla, el Gobierno cambió de criterio y ahora ya no prevé que la embarcación abandone las aguas de Tenerife rumbo a Países Bajos según salgan del buque y los pasajeros y parte de la tripulación.
Por el motivo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, calificó lo ocurrido como un «desdén un desprecio» a las instituciones canarias.
«No vamos a autorizar el fondeo de un barco que nuestros técnicos nos dicen que es potencialmente peligroso», ha insistido, visiblemente contrariado, Clavijo.
«No es lo que acordamos con el Gobierno de España», ha dicho Clavijo al filo de la medianoche, que dijo que su posición es compartida por la presidenta del Cabildo de Tenerife y el alcalde de Granadilla. Los tres, detalló Clavijo, se reunieron con los ministros desplazados a Tenerife y trasladaron esa posición.
Última hora del domingo 10 de mayo
Buenos días y bienvenidos a un nuevo día de cobertura en directo del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. El barco ha llegado esta madrugada del domingo 10 de mayo al puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), donde ha fondeado frente a la costa.
El epidemiólogo de la OMS embarcará en el vuelo de Países Bajos y no hará la cuarentena en el Gómez Ulla
El epidemiólogo representante de la OMS a bordo del crucero MV Hondius embarcará finalmente en el vuelo con destino a los Países Bajos y no hará la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid como estaba previsto.
Fuentes del Ministerio de Sanidad han informado este domingo que finalmente el epidemiólogo volará en el avión de Países Bajos, que será el segundo en salir del aeropuerto de Tenerife Sur tras el español.
El avión de Países Bajos en el que viajará el epidemiólogo también transportará a ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación.